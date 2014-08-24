Запал на тебя

Кожаный верх Northbound, юбка American Apparel, очки Black Market, винатжные серьги
ФОТО: НОРМАН ВОНГ (Кэти Зи Менеджмент)
СТИЛЬ: ХЕЙЗЛ ОНГ
Макияж и причёска: Мила Виктория (Plutino Group/Mac Cosmetics)
Продюсер: Джессика Тжень (Zinc Production)
Помощник фотографа: Луис Мора
Помощник стилиста: Крис Барбаросса
Помощник визажиста: Бьянка Харрис
Помощник продюсера: Кэтрин Доусон
Модели: Дана, Дольф, и Ди
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