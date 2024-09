Craftwerk: Dogfish Head

Sam Calagione er en af mændene bag den internationale mikrobryg-revolution. Hans bryggeri Dogfish Head , der blev grundlagt i 1995, producerer idag mere end 175.000 tønder øl om året og produktionen voksede med næsten 400 procent fra 2003 til 2006. Vi besøgte deres enorme hovedkvarter i Rehoboth Beach i staten Delaware, og fik Sam til at fremvise bryggeriets imponerende maskineri. Vi besøgte også deres bryghus, hvor Sam sammensatte en-baseret øl, som han har villet lave igennem længere tid. Få et jordbundent indblik i et af verdens største mikrobryggerier.