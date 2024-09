Opskrift: Sprød cornflakes-kylling

Portioner: 2

Forberedelse: 20 minutter

Samlet tid: 1 time

Ingredienser

8 kyllingeinderfileter



til marinaden:

1 spsk Dijonsennep

1 spsk tørret estragon

1 spsk frisk, hakket estragon

1 ½ tsk sellerisalt

1 ½ tsk tørret oregano

1 ½ tsk fennikelfrø

1 ½ tsk hvidløgspulver

1 ½ tsk groft salt

1 ½ tsk løgpulver



til paneringen:

5 dl knuste cornflakes

80 g majsmel

80 g rismel

65 g hvedemel

vegetabilsk olie, til tilberedning

Vejledning

1. Mariner kyllingestykkerne: I en skål blandes sennep, tørret og frisk estragon, sellerisalt, oregano, fennikel, hvidløgspulver, salt og løgpulver sammen. Tilføj kyllingefileterne, og bland dem med de øvrige ingredienser, indtil de er dækkede i et fint lag. Dæk skålen til, og sæt den i køleskabet i 30 minutter.

2. Hæld olie i en stor gryde, indtil de første 8 cm fra bunden er dækket. Opvarm olien, indtil friture-termometeret når 180°C. Læg cornflakes i en skål. I en anden skål blandes majs-, ris- og hvedemel sammen. Vend kyllingestykkerne i skålen med mel og placer dem derefter i skålen med cornflakes, og sørg for at cornflakesene gnubbes ind i kødet. Tilbered så kyllingestykkerne, indtil de er gyldne og sprøde. Det tager cirka 4 minutter. Placer dem derefter på et stykke køkkenrulle på en tallerken. Server med din yndlingsdip.