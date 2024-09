Dortmund er et paradis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland



Nordstadt er en bydel i tyske Dortmund, hvor omkring 60.000 mennesker fra 140 forskellige nationaliteter bor sammen. Det lyder som en levende Benetton-reklame, men det er ikke det indtryk, tyskerne har af området. Både medier og visse politikere har omtalt Nordstadt som et sted, man skal holde sig fra, og hvor politiet ikke har nogen magt.

“Folk siger frygtelige ting om Nordstadt, selvom de ikke rigtig ved, hvad de snakker om,” siger den 23-årige fotograf Adriano Vannini. Han flyttede til bydelen for halvandet år siden, da han flyttede fra sit hjemland Brasilien for at gå på fotoskole i Tyskland. I de første par uger vidste han slet ikke, at hans bydel havde så dårligt et rygte. Det ændrede sig, da en sekretær på universitetet sagde: “Hold dig væk fra Nordstadt – det er farligt. De røver dig.” Det gjorde ham kun mere nysgerrig. “Jeg fik med det samme lyst til at udforske bydelen med mit kamera,” fortæller han. Den dag i dag ved han stadig ikke hvem “de” er – dem, der ville røve ham.

Videos by VICE

Hans fotografier viser Nordstadt, som det er: Beboere, der går rundt i deres bydel, folk, der kigger ud af vinduet hele dagen, og permanente byggepladser. “Nordstadts dårlige rygte er ikke hevet ud af den blå luft. Der er bestemt problemer her, især med narkohandel og prostitution,” siger Adriano. Men han håber, hans billeder kan vise, at det ikke er hele historien. “Nordstadt er som en lækker sammenkogt ret,” siger han. “Det kan godt være den ikke ser ud af så meget, men når først man smager den, forstår man, at den er er bedre, end man nogensinde kunne forestille sig.”



Se nogle af Adriano Vanninis fotografier fra Nordstadt herunder.