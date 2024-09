Fra hjemmelavet napalm til gældsinddrivelse: Inkassatoren Shaun Smith

For ti år siden var Shaun Smith håndlanger for en af de største kriminelle familier i Liverpool og blev involveret i en krig med en rivaliserende narkobande.

Shaun præsenterede den britiske underverden for urban terrorisme. Han gennemhullede huse med maskingevær, torturerede folk og brugte hjemmelavet napalm i brandbomber, som han slyngede efter sine fjender.

Efter fem år i fængsel for overtrædelser af våbenloven prøver Shaun i dag på at overføre sine evner til et lovligt erhverv ved at arbejde som inkassator i byen Warrington i det nordlige England.