Når “prosit” er bedre end sex: Livet som nyse-fetichist

Et nys er nok den kropslige funktion, der bedst kan sammenlignes med en orgasme. Indledningsvis kilder det i hele din krop, så fyldes den af spænding, dernæst uvished, og så eksploderer du pludselig i fysisk lettelse, som en vulkan i udbrud. Det er tilfredsstillende at nyse.

For nogle er det også tilfredsstillende at se andre mennesker nyse. Seksuelt tilfredsstillende. Og takker være internettet er de mennesker ved at finde ud af, at de ikke er alene om deres nysende, hostende forkølelses-fetich.

“Jeg tænder på at nyse, men også på andre symptomer som hoste, feber og ubehag. Så man kunne måske sige, at jeg er mere af en forkølelses- og allergi-fetichist,” siger 29-årige Emma fra Canada, der er aktiv bruger på en hjemmeside for folk med nyse-fetich.

Hun husker, hvordan hun som barn var særligt interesseret når nyseri optrådte i bøger eller på tv. For eksempel var der en scene i den animerede Frosty the Snowman-film, hvor en karakter “nyser og ryster efter at have siddet i den kolde sporvogn.” Så er der også bogen om Anders Ands nevøer, der bliver syge, som hun “læste igen og igen.”

Ligesom Emma var den 21-årige amerikaner Terry også interesseret i nys fra en meget tidlig alder. Han siger dog, at “det først var da jeg kom i puberteten, at det gik op for mig, at mine følelser omkring nys var seksuelle.”

Sidst i deres teenageår opdagede Emma og Terry, at deres passion for nys ikke bare var en rigtig fetich, men at der fandtes andre mennesker, der var præcis som dem.

På nettet findes der flere steder, hvor nyse-fetichisterne kan mødes: der er Sneeze Fetish Forum, en gruppe med 3.500 medlemmer, hvor der udveksles historier, observationer og tips til, hvordan man springer ud. Der er en privat sub-Reddit, r/sneezefetish, der huser generelle diskussioner. Der er The Furry Sneezing Archive for spændingsfeltet mellem nys og det antropomorfe. Også er der en masse web 1.0-agtige sider, som Tarot of Sneezing, hvor en tidlig kommentar fra webmasteren anerkender, at “der er så mange ting derude, der nu behandler det her med nys – chatrum og fora – så du kan interagere med andre, der godt kan lide at nyse.”

Men hvad er pointen? Jo, hvis du kan lide at nyse, så er du ikke alene.

“Jeg tror, jeg onanerede for første gang til lydene af nogen der nøs på en fetich-side,” siger Emma. “Pludselig opdagede jeg et hav af online steder, hvor folk skrev og delte de samme slags fantasier, som jeg havde gået med i hovedet i over ti år.”

Lyna, der er 21 og er vokset op på landet i Missouri, blev sygeplejerske efter hun opdagede sin nyse-fetich. Hun understreger med det samme, at hun ikke tænder på at se sine patienter nyse, men siger, at hendes fetich klart spillede en rolle i hendes beslutning om at arbejde i et felt, hvor hun skal tage sig af andre.

“De fleste nys tænder mig ikke engang rigtigt – hvilket nok er meget godt, siden jeg arbejder som sygeplejerske,” siger Lyna. “Jeg foretrækker ‘hårde fyre’, der er forkølede og nægter, at de er syge, indtil de ikke kan mere, og nys, der langsomt trappes op, hvor de prøver at holde det inde og måske endda prøver at snakke, mens de skal nyse. Jeg elsker også, hvordan en mands stemme bliver hæs, når han er syg, så den bliver dybere og mere ru. Jeg nyder at skulle varetage og pleje.”

“Meget af det, jeg er tiltrukket af, har med en situation at gøre eller en vedvarende mangel på kontrol,” siger Emma. “Et enkelt nys eller host kan selvfølgelig være rart indimellem, men det er simpelthen også kedeligt nok til, at jeg ofte kan ignorere det. Hvis der er nogen, der er bukket helt under for forkølelse eller høfeber er det langt mere interessant end et enkelt nys.”

De nyse-fetichister, jeg talte, med var i modsætning til folk med feticher som bondage, BDSM eller pup play ekstremt fortrolige med deres sexliv. De afholder ikke møder eller konferencer. Der holder deres fetich hemmelig og snakker kun om det på chatrum og internetfora.

“Jeg kommer fra en stærkt troende baptistisk familie,” siger Lyna, “og området jeg bor i er en meget snæversynet lille by, så der er aldrig nogen her, der kommer til at høre om den. Måske hvis min fetich havde haft noget med store lastbiler at gøre.”

Ifølge Dr. Chris Donaghue, der er sexterapeut og har skrevet Sex Outside the Lines: Authentic Sexuality in a Sexually Dysfunctional Culture, er det vigtigt at fjerne skammen og det stigma, der tilfalder mennesker med et usædvanligt seksuelt begær. “Det største problem er den skam, de føler [over deres nyse-fetich], ikke selve akten,” siger Donaghue.

Hvis der er ét sted, hvor nyse-fetichister er fri for fordømmelse, så er det på nettet. Alle dem, jeg interviewede til denne artikel, beskrev internettet som et sted, hvor de frit kunne udtrykke deres følelser og begær – og som en vej ud af den isolation, de føler i hverdagen.

“Hvis internettet ikke eksisterede, tror jeg aldrig, at jeg ville have vidst, at det jeg følte var en fetich – eller at det overhovedet var seksuelt,” siger Emma.

