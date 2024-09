Portioner: 12

Forberedelse: 5 minutter

Samlet tid: 15 minutter

Ingredienser

2,5 liter appelsinjuice

33 centiliter amaretto

7 pilsnere (á 33 centiliter)

Vejledning

Bland appelsinjuicen og amaretto (man kan passende gøre det dagen inden servering). Lige inden servering tilføjes øllet. Server ikke drinken over is (så vær sikker på, at alle dine ingredienser er pissekolde, okay?). Server i en stor madkasse, en skål eller en kande.