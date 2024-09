Mads Holger: Mine kilder siger, at der står valg på menuen

Onsdag buldrede valgtrommerne løs, mens Christiansborg-journalisterne sad frådende og ventede på, at det det politiske drama kulminerede i et valg eller en væltet minister. Ingen af delene skete.

Torsdag kom der så nogenlunde ro i de blå geledder igen, selvom den aktuelle regeringskrise langt fra er overstået. Således blev landbrugspakken torsdag stemt igennem anført af en minister, der har et mistillidsvotum hængende over hovedet, som Folketinget skal tage stilling til på onsdag.

De Konservative truer fortsat med at trække tæppet væk under regeringen, medmindre miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) får sparket. Torsdag skrev partiets formand, Søren Pape Poulsen, på Twitter, at partiet ikke er bange for et folketingsvalg, og at de hverken kan “købes eller trues til tillid”.

Spørgsmålet er, hvordan alt det her ender, og hvem der trækker sig sejrrigt ud af konflikten, der mere og mere ligner en stirrekonkurrence mellem to mennesker, der har meget lidt tilovers for hinanden. Uanset udfaldet har Lars Løkke og Søren Pape malet sig så meget op i deres respektive hjørner, at det kommer til at få konsekvenser. Enten i form af et folketingsvalg eller for Søren Pape personligt, der efter alt at dømme er færdig som partileder, hvis han taber duellen.

På sidelinjen står eks-Konservative Mads Holger, der blev smidt ud af partiet efter en ganske offentlig uenighed om den politiske kurs. Vi tog en snak med ham om, hvordan han ser på det aktuelle stormvejr, som hans gamle parti befinder sig i.

VICE: Der sker da lidt i dit gamle parti.

Mads Holger: Det må man sige. Jeg har rigtig mange kilder – primært hos de Konservative. Og det, jeg får fortalt, er, at der står valg på menuen. Løkke lader ikke Eva Kjer gå, og de Konservative bøjer sig ikke. Det er det, jeg hører, og jeg har ikke grund til at betvivle det.

Det lyder jo helt vildt.

Det er helt vildt. Det er helt vanvittigt.

Men der sker vel ikke noget før på onsdag, hvor Folketinget skal tage stilling til et mistillidsvotum mod Eva Kjer Hansen?

Der kunne meget vel ske noget i weekenden. Der er dem, som spekulerer i, at Løkke gerne vil have det til at ske i Folketinget, så han venter til på onsdag. Så kan han ligesom pege lidt fingre og sige “se, det var de Konservatives skyld”. Så skal de Konservative fysisk trykke på knappen og svinge sværdet over Eva Kjer og regeringen. Hvis han udskriver valg før, så er skyldsspørgsmålet lidt mere op til fortolkning.

Der er ingen vej tilbage for de Konservative?

Ikke som jeg ser det. Altså, hvis du lyver over for mig, og jeg så får 100 kroner i kompensation, så har du jo stadig løjet over for mig. Det ændrer en kompensation jo ikke på. Det får man jo ikke tillid til en minister af. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke det, men det er højest usandsynligt.

Hvem har ansvaret for, at det er kommet dertil, hvor et valg ikke er usandsynligt?

Det har de Konservative. Det er jo et meget lille grundlag at udtrykke mistillid på. Det er en overreaktion. Det svarer til, at Eva Kjer har kørt uden cykellygter klokken 18, lige hvor det er ved at blive mørkt, og så kommer i fængsel fire år for det. Hun har begået en fejl, men der er ingen proportion mellem forbrydelse og straf.

De stemmer jo for landbrugspakken, men mod ministeren. Det svarer til, at du slår op med kæresten, men gerne vil beholde klamydiaen. Hvis man ikke har tillid til ministeren, hvordan kan man så stemme for hendes arbejde?

Hvis der så kommer et valg, hvad skal der så ske med Mads Holger?

Jamen for det første så taber de Konservative. Jeg vil skrive i alle landets aviser, men jeg bliver ikke opstillet som politiker. Den er nok lagt brak for nuværende. Jeg vil da ikke afvise, at det sker en dag, men foreløbigt er det ikke det spor, jeg går. Jeg er konservativ, så det er utænkeligt for mig at stille op for andre partier. Og den konservative dør er jo nok rimelig lukket.

Hvad tænker du om det spil, der kører i øjeblikket?

Jeg kender de Konservative. Jeg kender deres mentalitet. De vælger altid konflikten. Det her er en lille dreng, der bare vil slås for enhver pris. Og så får han bank. Og han lærer ikke af lektien.

Jeg oplevede jo, at der var folk fra K, som hellere ville hoppe ud fra 5. sal, hvis jeg kom gående på gaden, for at ramme mig. Det er den der kamikazementalitet. Man er ligeglade med, at man ofrer sig selv, sit parti og sin politik, hvis bare man rammer dem, som taler én imod. Men altså. Hvis der bliver udskrevet valg, så er det meget sandsynligt, at de Konservative ikke eksisterer længere.

Hvis du var Pape, hvad ville du så gøre?

Jeg ville jo aldrig have ladet situationen komme så vidt, som han har gjort. Jeg ville gøre alt, der stod i min magt for, at der ikke blev udskrevet valg. Det kan hverken han eller de Konservative tåle. Pape er jo en åbenlyst svag leder – det er lykkedes ham at halvere partiet på halvandet år.

Mads, kan du ikke sige noget pænt om de Konservative?

Hmmm… Altså… Nej. Jeg kan sige noget pænt om konservatisme og det Konservative Folkepartis historie.

Du kan simpelthen ikke sige noget pænt om C?

Øhhhhh… Nej. Det gør mig ondt at sige. Jeg har været så chokeret over, hvor dilettantisk det foregår. Jeg kom udefra og skulle ind på Christiansborg. Jeg havde en naiv tilgang til politik. Jeg blev chokeret over, hvordan det var. Jeg troede, de mennesker her kunne noget – jeg havde en barnlig respekt for dem, fordi det er dem, der styrer landet. Det hele kører på et lavt intellektuelt niveau.

Ifølge Qvortrup har Venstre mere at tabe ved et eventuelt valg end de Konservative. Er du enig i det?

Nej, det er jeg ikke. Jeg er med på, at Venstre ikke ønsker et valg. Men de Konservative er truet på deres eksistens, det er Venstre trods alt ikke. Venstre kan miste sin regeringsmagt. De Konservative kan dø. Så kan man selv vurdere, hvad der er værst.

Kan du spå lidt om, hvad den kommende uge bringer?

Et valg forekommer mig mest sandsynligt. Onsdag er allersidste deadline for, at der kommer til at ske et eller andet.

