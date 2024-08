Mød de mænd, der tænder på prutter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada.

Lad os snakke om prutter. For at par uger siden blev et fly fra Dubai til Amsterdam tvunget til at nødlande i Wien for at smide en gammel mand ud, der ikke ville holde op med at fylde flyet med rådden luft. “Væmmelse” er nok en af de top tre reaktioner, folk har på prutter – dernæst kommer “forlegenhed” (både for den pruttende og for vidnerne) og endelig kommer “humor” (alle elsker en sjov prut).

Men den stank, der følger efter en særlig skandaløs vind, er ikke hadet af alle: Der er folk, der både respekterer og beundrer en rigtig hørmer. En undersøgelse fra University of Exeter fra 2014 viste, at hydrogensulfid – som er en kemisk komponent, der findes i prutter – måske kan beskytte celler, der er beskadiget af sygdomme som for eksempel kræft.

Og for en lille gruppe mennesker er prutter ikke bare en tabuiseret bivirkning ved menneskelig fordøjelse – det er hovedfokus i deres sexliv.

Prut-fetishisme, også kendt som eproctofili, deles af personer med det tilfælles, at de tænder på den luft, der kommer ud af røven på os alle sammen. Ligesom det er tilfældet med de fleste andre fetischer, kan man blive seksuelt opstemt af forskellige prutte-situationer, alt efter hvem man er. Nogle bliver skrupliderlige, når de prutter på deres partner, mens andre tænder mest på at blive pruttet på. De fleste af os har fem sanser, og en rigtig stor skid kan potientielt vække dem alle. Sur lugt, dyb inhalering, høje lyde – alle har foreskellige præferencer, som kan blive tilfredsstillet. De fleste eproctofile er dog enige om én ting: Deres fetisch er ikke det samme som koprofili, og de færreste af dem tænder på afføring.

Men hvordan opstår sådan en fetisch? Ifølge sex- og parforholdsterapeuten Sarah Berry “betragter de fleste mennesker prutter som noget sjovt, klamt og/eller pinligt. Og en oplevelse, som forstærker en af de reaktioner, kan ende med at gøre det til en seksuel præference.” Den udlægning ser ud til at være ganske rigtigt, når vi taler med nogle af de eproctofile.

Jason* er en 22-årig, heteroseksuel mand fra USA, der kan huske, at han havde sin første pruttefantasi som 6-årig, da han forestillede sig, hvordan det ville være at hænge ud med Pumpa fra Løvernes Konge. Selvom han kan huske, at han morede sig helt vanvittig meget over prutter, så var hans forældre anderledes kontrollerende. “Jeg kan huske, at jeg ikke engang måtte sige ordet ‘prut’, da jeg var lille, så det gjorde det nok til et endnu større tabu for mig.”

Ric* er en 52-årig homoseksuel mand fra Australien, og selvom han ikke har haft de samme strenge forældre som Jason, så vil han også kæde fetischen sammen med sin tidlige barndom. “Som lille dreng så jeg altid op til de andre drenge, som pruttede ‘offentligt’, for de virkede, som om de ikke havde nogen hæmninger, havde mere selvtillid, og var lidt bad boys.” Ric kan huske, at han gerne ville være mere modig.

I takt med, at Ric blev ældre og begyndte at udforske sin seksualitet, fik han også mere selvtillid, og da begyndte han at søge reaktioner hos andre mænd. “En dag var jeg i et underligt humør og havde lyst til at chokere andre, så jeg slog en kæmpe skid foran en anden mand i et omklædningsrum,” siger Ric. “Det begyndte jeg at gøre fast. Nogle gange får jeg ligefrem positiv respons på mine prutter.”

For både Jason og Ric var det oplevelser i deres barndom, der fik dem til at erkende, at de var eproctofile. De kan begge huske enten at få erektion på grund af prutter, eller at onanere til tanken om dem, og det har ført til, at prutter er blevet det vigtigste element, når de skal blive liderlige. Men Jason tænder mest på kvinder, der prutter, og han har stadig ikke snakket med nogen ansigt til ansigt om sine lyster, og derfor har han heller ikke oplevet det i virkeligheden. “Jeg besøger nogle online fora, så der har jeg nogle venner, som også tænder på det,” forklarer han. Udover chat har Jason mest erfaring med sin fetisch i online videoer. “Der er hverken sex eller nøgenhed,” siger han. “De fleste af dem, jeg ser, er solovideoer, hvor modellen er alene, enten fuldt påklædt eller iført frækt undertøj.”

Rics forløb har derimod været en ganske andet og meget mindre lukket oplevelse. Hans ekshibitionistiske opførsel i omklædningsrum og homoseksuelle saunaer blev hurtigt til mere seriøse møder. Ric er kun interesseret i mænd, der prutter, og han har brugt den første halvdel af sit voksenliv på at finde mænd, der tænder på det samme som ham.

Alligevel var først, da han var 40 år gammel, at Ric endelig fik ført sin fantasi ud i livet. Det bleb under et besøg hos en ældre mand i udlandet: “Vi tilbragte 24 timer sammen, og i den periode pruttede vi foran hinanden (f.eks. på en restaurant), pruttede på hinandens hænder og til sidst i hinandens ansigt.” Siden den dag har Ric mødtes med mange andre ligesindede mænd.

Fabio* er 37 år gammel, og han er gift med en kvinde. Han har en helt anden oplevelse end de andre. Ikke alene bliver han ofte pruttet på, han er også en heteroseksuel mand, der udelukkende tænder på andre mænds prutter. Fabio kan også huske, at han blev begejstret for sine venners prutter som 5-årig. Nogle år efter hang han ud med sine fætre i en lejlighed i São Paulo. “Vi så fjernsyn, og han pruttede mig i hovedet med vilje for at være sjov,” siger Fabio. “Han vidste ikke, at jeg var tæt nok på hans baller til at sætte pris på dem, men hans prutter fik mine drømme til at gå i opfyldelse.”



Til trods for deres forskellige baggrunde, seksuelle orientering og erfaringer med eproctofili, så er Jason, Ric og Fabio enige, når jeg spørger dem, hvad der styrer deres fetisch: Det er intimiteten ved en prut. Jason synes, at hvis man deler sin prut, er man med til at nedbryde samfundsmæssige normer: “Piger holder normalt den slags for sig selv, med mindre de er meget afslappede omkring dig. Så jeg ser det som et udtryk for kærlighed,” siger Fabio

Samfundets forventninger spiller også en rolle i Fabios eproctofili. Han forklarer, at han er særlig interesseret i velklædte mænds prutter, især hvis de er pænere eller mere intelligente end ham. Hvis en smuk, intelligent mand går med til at prutte ham i ansigtet, “så betyder det, at han kan lide mig, og det giver mig mulighed for at lære ham mere indgående at kende end nogen anden,” siger Fabio, “for normalt ved man ikke, hvordan andre mennesker prutter.” Han fortæller mig, at han synes, prutter gør et individ til et menneske. Når en mand, som han føler sig underlegen overfor, prutter på ham, så bliver de taget med ned på Fabios niveau – og det gør, at han bliver helt afslappet.

Intelligens er også dybt forbundet med Rics fetisch. Han fortæller, hvordan han var dybt inspireret af en fransk kollega, som han samarbejdede med i 90’erne, og som var den første mand, der satte ord på, at han nød at prutte. Ric siger også, at han elsker at kunne beskrive sin lyst til andre intelligente mænd, som både forstår og deler hans lyster. Selve akten beskriver han sådan: “Man deler intimitet, og det er frigørende – som en anerkendelse af vores grundlæggende, dyriske rødder.”

*Navne er ændre for at beskytte deres anonymitet