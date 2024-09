MUNCHIES Præsenterer: Parachute

Den sydkoreanske hovedstad Seoul, er en af verdens mest spændende og lækre kulinariske destinationer. Og findes der en bedre måde at opleve byen end sammen med en gruppe fantastisk dygtige kokke? En række tilfældige hændelser bragte Berverly Kim og John Clark sammen. De blev gift, fik et barn og åbnede Chicagos højt elskede koreansk-amerikanske restaurant, Parachute. Men selvom det oprindeligt var koreansk mad og kultur, der førte Beverly og John sammen, har de faktisk aldrig været i Sydkorea sammen. I januar fløj de derfor hele holdet bag restauranten til den koreanske halvø for at gå i kødet på koreansk madkultur. Vi fulgte dem på turen til Seoul og Hwacheon, en lille by på grænsen til Nordkorea, hvor Johns kulinariske mentor bor. Det var ikke bare en studietur for holdet bag Parachute, men et forsøg på at skabe en dybere forbindelse til det koreanske køkken.

