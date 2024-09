Nacho-friteret kyllingeburger

Portioner: 4

Forberedelse: 20 minutter

Samlet tid: Et døgn

Ingredienser

til kyllingen:

4 kyllingeoverlår, udbenet og uden skind

3 tsk sukker

3 tsk salt

1 ½ tsk hvidløgspulver

1 ½ tsk ingefærpulver

rapsolie til friture

Videos by VICE

til nacho-melet:

100 g hvedemel

85 g knuste tortillachips, lavet på majs og uden tilsat sukker og krydderi

50 g majsstivelse

til frituredejen:

400 g hvedemel

3 tsk chilipulver

2 tsk bagepulver

2 tsk salt

200 ml pilsnerøl

200 ml hvedeøl

saften fra en citron

til den hvide barbecuesauce:

100 g creme fraiche

100 g mayonnaise

2 spsk dijonsennep

1 ½ spsk revet peberrod

1 fed hvidløg, presset

citronsaft

salt og friskkværnet peber

flydende røgaroma (valgfrit)

til at samle burgeren:

4 briocheboller, halveret og ristet

50 g cornichoner, finthakket

1 rødløg, finthakket

ærteskud (til pynt)

Vejledning

1. Mariner kyllingen: Bland sukker, salt, hvidløgspulver og ingefær i en skål. Tilføj de udbenede kyllingelår og kast det hele rundt, så kyllingen bliver godt dækket af krydderiblandingen. Overfør til en plastikpose eller skål, luk godt til, og sæt det i køleskabet i 24 timer.

2. Lav den hvide barbecuesauce: Bland creme fraiche, mayonnaise, sennep, peberrod og hvidløg sammen. Smag til med citronsaft, salt og peber, og tilføj eventuelt et par dråber røgessens. Sæt saucen på køl, indtil du skal lave burgerne.



3. Lav frituredejen: Næste dag tager du en stor skål og blander mel, chilipulver, bagepulver og salt. Pisk øl og 1 dl vand i dejen, indtil den er lind og glat, og sæt til side.



4. Forbered nacho-melet: I en mellemstor skål blander du mel, knuste tortillachips og majsstivelse.

5. Varm olie op i en mellemstor gryde – friturebadet skal være cirka 7 cm dybt – til det når 190°C. Ryst kyllingelår i melblandingen, og sørg for, at de er godt dækket til. Derefter skal de dyppes i dejen, inden de ryger i frituren. Steg kyllingen, indtil den er gylden, og et termometer stukket i den tykkeste del af kyllingen måler 75°C. Det tager cirka 6 minutter. Læg de friterede kyllingelår på en tallerken dækket til med køkkenrulle, og lad dem køle en smule af.

6. Når du skal samle din burger, skal du smøre barbecuesauce på den nederste bolle. Byg derefter din burger op med en skefuld finthakket løg og cornichoner, en håndfuld ærteskud, og et stykke kylling. Færdiggør din burger med overbollen, spis den, og vær glad.