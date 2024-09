The Pizza Show: New York

I dette afsnit af The Pizza Show dykker Frank Pinello ned i New Yorks pizza-historie, da han får en lektion af Scott Wiener, der driver Scott’s Pizza Tours. Derefter er det tid til at smage på varerne. I New York er pizzaen stadigvæk en relativt ung opfindelse, og man kan stadig spise pizzaer, der er bagt i ovne, der også bagte nogle af byens første pizzaeer. Vi møder børnebørnene af manden, der helt bogstaveligt bragte pizzaen fra Napoli til New York og ser de ovne, han brugte. Til sidst spiser vi de bedste slices fra Greenwich Village til Soho, inden vi slutter af i Brooklyn på Luigi’s Pizza.

Sæson 1 Afsnit 5 af The Pizza Show. Se mere