‘Rinse and Repeat’ er spillet, hvor det gælder om at vaske mænd efter fitness

Mange tror, at alle spil mere eller mindre ligner hinanden. For dem, der ikke rigtig ved hvad de snakker om, kan det være svært at se forskel på Call of Duty, Halo og Battlefield. De spil byder da også på den samme oplevelse i nogen udstrækning. De er en del af den naturlige homogenisering af mainstream-spil, hvor udviklere hellere vil udgive noget, de ved fungerer, end at udfordre mediet på nogen måde. Det er også derfor, at f.eks. alle open-world spil fungerer på næsten samme måde. I indiesektoren vrimler det imidlertid med kreativitet (se billedet ovenfor).

I 2015 kan man finde et spil til enhver niche, hvis bare man leder længe nok. Og for dem, der altid har haft lyst til at vaske en lækker fyr med aviators, mens han tager et bad i fitnesscentret, kan Rinse and Repeat varmt anbefales. Det er det seneste spil fra den enestående producent Robert Yang, der tidligere har udgivet spillene Hurt Me Plenty og Stick Shift, der respektivt har givet spillere muligheden for at spanke deres virtuelle partner og kneppe deres bil.

I samme åndedrag skal vi måske lige understrege, at Rinse and Repeat i den grad er NSFW – bare for at være på den sikre side.

Rinse and Repeat, der er ude til PC, Mac og Linux, har givet en betydelig bestanddel af gamingpressen fråde om munden siden spillets premiere den 20. september. På Offworld skriver Leigh Alexander, at spillet har mere et byde på, end man måske lige tror – nemlig en behåret torso, tonede muskler og en langsomt svingende pikkemand. Hun belyser, hvordan spillet tvinger dig til at vente på at møde din badeven i realtime. Du skal nemligt først tjekke den tilfældigt genererede fitnesstidsplan og derefter lægge en plan for herlighederne. Det kan jo være, at han først skal til “murder cardio” eller “doom yoga”.

På Kotaku kalder Mark Serrels Rinse and Repeat for “amazing and hilarious“. Han fortæller derudover om, hvor akavet det kan være at gå i bad med andre mænd. Jeg er sikker på, at jeg taler for de fleste mandlige læsere, når jeg siger, at der ikke var noget fedt ved at gå i bad efter idræt i 9. klasse. Her galt det om at positionere sig taktisk, så man ikke stirrede direkte ind i pikken på nogen, og samtidig sørge for at dække sin egen pik så godt til som muligt. Jo ældre man bliver, jo mere ligegyldigt bliver det dog. Pikke er bare sjovere, når man kommer over de 30.

“Det her spil rammer den følelse perfekt.” skriver Serrels. Det gør det virkelig. Og det vil få dig til at grine, uanset om du er i besiddelse af en ordentlig svabert eller nogle helt andre kønsdele.

Yang har postet et blogopslag, der uddyber hans proces og intentioner bag spillet – men det kan anbefales at prøve det (hvilket du altså kan gøre gratis) først, da bloggen indeholder spoilere. Dog kan det siges, at musikvideoen til Le1f’s “Soda”, hvori fyre får deres ansigter sprøjtet til med skummende sodavand, har gjort et vist indtryk på Yang. Musikken i Rinse and Repeat er også bare så fin, at du ikke vil kunne lade være med at give din badekammerats ryg lidt ekstra kærlighed, når nu de bløde toner først ruller ud af dine højtalere.

“Der er klart nogle der vil afskrive en veleksekveret ventefunktion i et spil, siden det i bund og grund er et ikke-interaktivt element i et interaktivt medie,” skriver Yang. “Men jeg mener tværtimod, at det at vente er essensen af en evne, der er nem at gå i gang med men svær at mestre, og samtidig er rigeligt tilgængelig for langt de fleste. Det er genialt, og det skete lige under næsen på alle, sikkert fordi vi aldrig gav det en chance.”

“At vente er en form for underkastelse, men det er ikke rigtig en dårlig ting.”

Rinse and Repeat er dog ikke den første interaktive brusebadssimulator på markedet. Tidligere i år blev Shower With Your Dad Simulator 2015 green-lit på Steam. Se traileren til det her. Lidt en anden stemning, men også meget fedt på sin egen måde.

