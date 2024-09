Så galt kan det gå, når Google Maps forveksler din adresse med et pizzeria

Hvis du idag stoppede folk på gaden og spurgte, om de havde lyst til at bo i et pizzeria, er der god chance for, at størstedelen ville være klart til at flytte ind med det samme. Men en fyr i Australien har fundet ud af, at det faktisk kan være et helvede at bo i et pizzeria, især når det er Google Maps, som egenhændigt har besluttet sig for at flytte dig ind ved siden af stenovnen.

Michael McElwee var i hvert fald dybt forvirret, da et avisbud ringede på døren for at levere en stak magasiner til et pizzeria. Han var helt ude af fatningen, da en fremmed person ringede på for at søge job hos selvsamme pizzeria. Og da forbipassrende begyndte at spørge McElwees datter om, hvornår restauranten åbnede, blev han for alvor klar over, at det her var et seriøst problem.

Videos by VICE

McElwee fandt ud af, at Google Maps fejlagtigt havde markeret hans hus i Darwin som Cucina Sotto Le Stelle, hvilket er navnet på et pop-up pizzeria, som nogle gange befinder sig i den nærliggende Seabreeze Carpark. “Det er som at få stjålet sin identitet,” fortalte McElwee til ABC Radio Darwin. “Dit hus er blevet stjålet og slået op som en pizzarestaurant.”



Rejsesitet AFAR skrev i sin anmeldelse af pop-uppen, at man på Cucina Sotto Le Stelle, kan “følge duften af brændeovns tilberedte pizzaer, der mingler med den tropiske havluft for at finde både lokale og rejsende, der samles omkring fællesborde med ternede duge.” Eller man kan vandre hvileløst rundt i et boligområde og finde en forvirret og uforstående lokal, der gerne vil vide, hvorfor du befinder dig i hans forhave.

LÆS MERE: Som pizzabud blev jeg røvet og tilbudt at være med i en pornofilm

McElwee udtalte til ABC Radio, at han ikke længere har tal på, hvor mange mennesker der har banket på hans dør på udkig efter pizza, men hans hund har “gøet meget” på det seneste. En talsperson fra Google udtalte til radiostationen, at søgemaskinen var opmærksom på problemet, og at man arbejdede på at løse det.

Google Maps laver fejl en gang imellem – man har eksempelvis navngivet en vej i Berlin, Adolf Hitler-Platz, og man har beskrevet et nabolag i New York som et “narkoområde” – men den slags misforståelser med adresser og telefonnumre var uendeligt mere problematiske i vores analoge fortid.

I 1991 blev Rose-Marie Malek-Yonans telefonnummer, som også var nummeret til hendes enmandsvirksomhed, ved en fejl skrevet ind i telefonbogen som nummeret på en Dominos Pizza. Hun fortalte dengang til Los Angeles Times, at hun modtog omring 40 opkald om dagen og helt op mod 200 opkald i weekenderne på selv de mest ugudelige tidspunkter af døgnet. “Telefonen ringer hver femte minut. Det starter tidligt om morgenen og bliver ved indtil klokken to om natten,” fortalte hun. “Det er et mareridt.” Hun sagsøgte Dominos Pizza, udgiverne af telefonbogen og De Gule Sider, for 750.000 dollar (cirka 5 millioner kroner).

I det mindste kunne McElwees pizza-problem løses med et par klik med en mus.