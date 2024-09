Timballo di pasta

Portioner: 6

Forberedelse: 1 time

Videos by VICE

Total: 2 timer

Ingredienser

2 spsk olivenolie

2 fed hvidløg, hakket

1 lille løg, hakket

2 spsk tomatpuré

70 g usaltet smør, plus det der skal bruges i springformen

2 tsk sukker

2 dåser flåede tomater, mast med hænderne

Salt og friskkværnet peber

40 g mel

475 ml sødmælk

450 g spaghetti

150 g frosne ærter, optøede

450 g frisk mozzarella, skåret i tern

230 g revet ost

350 g skinke, tyndskårede skiver

3 æg

120 g revet parmesan ost, plus lidt mere ved servering

15 g persille, finthakket

Vejledning

1. Varm ovnen op til 180°C.

2. Lav marinara saucen: Varm olien op i en mellemstor gryde ved medium-høj varme. Tilføj løg og hvidløg, og steg indtil det er blødt (mellem 5 og 7 minutter). Tilføj tomatpuré, og steg videre i 1-2 minutter. Tilføj 2 tsk smør, sukkeret og tomaterne og lad det simre indtil saucen tykner. Det tager cirka 35 minutter. Tilføj salt og peber og hold det varmt.

3. Lav bechamelsaucen: Smelt det resterende smør i en lille gryde ved medium varme. Tilføj mel, og varm det op under omrøring i cirka 2 minutter, mens du langsomt tilføjer mælk. Krydr med salt og peber og kog saucen op, mens du regelmæssigt rører rundt, indtil saucen er tyk.

4. I mellemtiden skal du bringe en stor gryde med godt saltet vand i kog. Tilføj spaghetti og kog det, mens du rører rundt i gryden regelmæssigt, indtil pastaen er al dente. Smid spaghettien i et dørslag, og hold det ind under den kolde hane, inden du hælder spaghettien over i en stor skål.

5. Hæld æg i en lille skål, og pisk dem let sammen med 2 tsk parmesan og persillen. Derefter hælder du det ned i skålen med pastaen sammen med 3/4 af det tilbageværende parmesan, ærterne, mozzarella, 3/4 af den revne ost og halvedelen af den skiveskårne skinke. Rør sammen med bechamelsauce og krydr med salt og peber.

6. For at samle timbalen skal du dække bunden af en smørsmurt springform (22 centimeter passer godt til denne opskrift) med halvdelen af pastablandingen. Tilføj derefter 2,5 dl marinara sauce og halvdelen af den tilbageværende skinke. Tilføj derefter resten af pastablandingen, og slut af med at dække timbalen med det tilbageværende skinke og ost.

7. Bag timbalen i omkring 1 time, indtil toppen er gylden. Lad timbalen køle af en smule, inden den skæres i skiver. Servér med marinara sauce og mere parmesan.

Fra The Pizza Show: Chicago