Vegansk BLT-sandwich

Portioner: 1

Forberedelse: 10 minutter

Samlet tid: 20 minutter

Ingredienser

2 spsk vegetabilsk olie

100 g tempeh, skåret i skiver

1 1/2 spsk sojasauce

2 tsk røgekstrakt

1 moden tomat, skåret i tynde skiver

salatblade, til servering

1 avocado, halveret og skåret i tynde skiver

6 spsk mayonnaise

2 tsk chipotle hotsauce

surdejsbrød, halveret på langs og ristet

Videos by VICE

Vejledning

1. Varm olien op i en mediumstor pande ved høj varme. Tilføj tempeh-skiverne, og steg dem en gang på hver side, indtil de er gyldne og sprøde. Det tager cirka 3 minutter. Tilføj soja og røgekstrakt, og steg videre, indtil skiverne er endnu mere sprøde, glinsende og en smule brændte.

2. Bland mayo og hotsauce sammen i en lille skål. Smør både over- og underbolle med mayo, og smid en skive avocado på, efterfulgt af et tykt lag tempeh-bacon. Smid salat og tomat ovenpå, og så lidt ekstra hotsauce for en sikkerheds skyld. Saml de to halvdele, del sandwichen i to, og spis!