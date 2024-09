Verdens dyreste hund

I 2014 blev en tibetansk mastiff-hvalp angiveligt solgt for næsten 13 millioner danske kroner, hvilket gjorde den til den dyreste hund, der nogensinde er blevet langet over disken.

Disse store, pelstunge vagthunde blev oprindeligt tæmmet som hyrdehunde på det Tibetanske Plateau og er ekstremt usamarbejdsvillige. Ikke desto mindre værdsættes de af rige, kinesiske forretningsmænd på grund af deres glubske og drabelige natur (der var endda en zoologisk have, der forsøgte at præsentere en tibetansk mastiff som en løve, ifølge nogle beretninger.) Gennem de sidste ti år er den tibetanske mastiff blevet et statussymbol for en voksende gruppe af nyrige entreprenører. VICE Kina tog til 2014s Yidu Tibetan Mastiff Fair i Tianjin for at lære mere.