​VICE-interviewet: Julia Stiles​

10 Things I Hate About You betød virkelig meget for mig i mine teenageår. Soundtracket (der domineres af guitar-rockbands med kvinder i front a la Letters to Cleo) var min første smagsprøve på en type musik, jeg skulle komme til at elske, og Kat Stratford – den Sylvia Plath-læsende, rapkæftede feminist spillet af en dengang 18-årig Julia Stiles – var lige netop den unge kvinde, jeg ville være.

Så da jeg fik muligheden for at interviewe Stiles – en skuespillerinde, som har betydet uendeligt meget for mig og mange andre kvinder på min alder – var jeg spændt og nervøs. Ville hun leve op til de forventninger, jeg havde bygget op over årene? Da vi endelig mødtes for et par uger siden i det centrale London, vidste jeg, at jeg intet havde at bekymre mig om. Stiles, der er i London for at promovere sin nye serie Riviera (i hvilken hun spiller en skarp kunstekspert, der skal opklare sin mands mystiske død), er lige så vittig og sjov, som hun altid har virket i sine efterhånden mange roller. Hvis 10 Things ikke lige var dig, så genkender du hende sikkert fra The Bourne Identity, Save the Last Dance, Dexter eller en anden af de mange film og TV-serier, hun har medvirket i over de sidste 20 år.

Jeg talte med hende om problemfaser, etiske overvejelser og det faktum, at regeringer sandsynligvis overvåger os alle gennem vores telefoner.

VICE: Vil du helst ændre en dag i din fortid eller se en dag fra din fremtid?

Julia Stiles: Det er et godt spørgsmål. Man roder sig jo lidt ud i hele tidsrejseproblemet der. Hvis man ændrer en dag i sin fortid, så vil det jo også have indflydelse på alt andet. Jeg ville gerne se en dag i min fremtid.

Hvad kunne du godt tænke dig at se?

Gode ting. Kun gode ting. Glædelige, vidunderlige, gode ting. Ingen tragedier.

Men det er jo en risiko, man må løbe.

Nåh. Hvad hvis man ser noget, man kan forhindre? Så beslutter man sig for at gøre noget anderledes. Helt sikkert.

Hvis du skulle leve i en anden tid, hvornår skulle det så være?

Den er svær for kvinder. Dybest set er alt før 1970 nedtur.

Ja. Når kvinder besvarer det her spørgsmål med “Halvtredserne! Milkshakes! Dinere! Elvis,” tænker jeg altid, “Så skulle du stå i køkkenet hele tiden.”

Præcis! Man havde overhovedet ingen kontrol over sit eget liv. Det er ikke kun rettigheder for kvinder, man kan skyde en hvid pil efter – glem alt om hygiejne. For hundrede år siden var hygiejne og medicin mangelvarer. Er der noget som helst sted, der havde været bedre? Nej. Så ja, halvfjerdserne var spændende, fordi vi fik en stemme. Det er ikke særligt længe siden.

Du kan også bo i fremtiden.

Jeg bekymrer mig om fremtiden. Måske ville jeg tage tilbage – jeg har ikke lyst til at tage tilbage i tiden, men hvis jeg skulle – ville jeg gå tilbage til et par måneder før Donald Trump blev valgt. Det kunne være fedt.

Hvornår kan du mindst lide dig selv?

Du ved, når nogen fremprovokerer småligheden, angsten eller vreden i dig, og du ender med at sige eller gøre ting, du ellers normalt ikke gør? Jeg kan ikke lide mig selv, når jeg er træt, for når jeg er træt bliver jeg sur og tvær.

Hvor tit lyver du i interviewsituationer?

Næsten aldrig. Det er nok egentlig lidt skidt, jeg burde blive bedre til at lyve. Man kan undvige en masse ting, hvis man bare lærer at lyve. Det kan også ramme en i røven, hvis folk stiller opfølgende spørgsmål. Der er nogle folk, der leger med det og ser, hvor langt de kan gå. Det burde jeg prøve. Det kunne være sjovt. Men folk spørger også tit ind til ting, de har læst i et interview, og så fanger bordet.

Hvilken karrierevej tror du, dine forældre ville have valgt for dig?

Mine forældre støttede mig meget, det gør de stadigvæk – men hvad havde det været? Jeg skulle have læst kunsthistorie i skolen, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet Riviera. Det havde passet meget bedre. Jeg læste engelsk, og hvad kan man med det? Man ved lidt om en helt masse, men man kan ikke noget særligt. Man kan læse og tænke… det åbner vel nogle døre.

Hvad var den værste fase i dit liv?

Jeg tror, det var, da jeg gik på college. Jeg gik gennem en fase, hvor jeg var ligeglad med mode og slet ikke gik op i, hvad jeg havde på. Det føltes, som om det var okay dengang. Men så blev jeg berømt, mens jeg stadig gik i skole, så det var en rigtig dårlig kombination. Folk blev ved med at tage billeder af mig i forfærdelige outfits.

Tror du på konspirationsteorier?

Somme tider leger jeg da med tanken om, at folk ser med gennem ens TV-skærm eller computer eller et hvilket som helst andet apparat med et kamera i.

Det er sikkert sandt.

Det er ikke engang rigtigt en teori, man får jo sponsorerede reklamer nu, og de sporer ens data. Sponsorerede reklamer er vildt specifikke. Jeg havde en app, der mindede lidt om Uber-appen, og jeg tror ikke, jeg havde bestilt en taxa, men den vidste, hvor jeg skulle hentes, før jeg overhovedet havde tastet det ind. Jeg ved ikke, om det er en konspirationsteori – det er nok egentlig blevet bekræftet.

Traileren til ‘Riviera’

Hvad er dit kæreste eje?

Tjah, af sentimentale årsager ejer jeg en babybanjo, det er en firstrenget banjo. Min forlovede købte den til mig, da vi først begyndte at ses, og jeg har den med, når jeg er ude at rejse. Det er rart. Jeg har også købt et flygel – det er ret specielt.

Spiller du musik?

Jeg lærer det. Men det er meget basale ting. Jeg har fundet ud af, at som voksen er jeg forfærdelig til at lave lektier, så jeg øver ikke så tit.

Hvad er dit stærkeste minde fra din skoletid?

Jeg husker engang, hvor jeg snød til en diktatprøve i fjerde klasse. Og jeg havde held med det – jeg kom langt i en stor stavekonkurrence, så det kunne faktisk godt betale sig.

Så moralen er, at det betaler sig at snyde…

Men jeg kiggede bare efter hos personen, der sad ved siden af mig. Ordet var “country.”

Var du i tvivl om “o-u” delen?

Ja. Jeg gik i fjerde klasse!

Hvis du var wrestler, hvilken sang ville du så gøre din entre til?

“212” af Azelia Banks. Helt sikkert.

Hvilken film eller TV-serie får dig til at græde?

Hvis jeg er på et fly, så får alle film mig til at græde. Og le. Lad mig tænke mig om. Hvilken film? (Lang pause. Efter et stykke tid beslutter vi os for at fortsætte, og da jeg er ved at pakke sammen, kommer Julia styrtende ud fra badeværelset og fortæller mig, at den sidste film, der fik hende til at græde, var Big Eyes med Amy Adams. Så nu ved du det.)

Hvad er det længste, du har sovet den sidste måneds tid?

Jeg elsker at sove. Jeg kunne let sove indtil kl. 12, hvis jeg havde mulighed for det. Måske skulle jeg have været musiker. Ikke fordi jeg har noget talent i den retning, men fordi jeg er natteugle.

Er der nogen, udover din partner, du er okay med at være nøgen over for?

Som skuespillerinde er man ofte nøgen. Vi er ikke løse på tråden eller noget, men kostumedesignerne ser dig nøgen, og det gør lyddesigneren også, så man mister hurtigt sin blufærdighed. Det betyder selvfølgelig ikke, at man er ligeglad med det – men jo, under professionelle omstændigheder er det fint.