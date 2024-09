Wellington er et paradis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Wellington er hovedstaden i New Zealand, men det ved folk som regel ikke. De tror, at hovedstaden er Auckland. Fair nok: Auckland har over en million indbyggere, og Wellington har ikke engang en halv. Det er en lille by. Men den er ikke kedelig. Det ved Toby Kepes og hans slæng af never-do-well but always-do-fine-venner alt om.

De skater på forladte parkeringspladser om dagen og rammer gågaden om aftenen. Om sommeren tager de ned til havnen og springer i vandet. Klassisk stodderstil. Bortset fra deres forkærlighed for en sportsgren, der ellers normalt tilhører konservative pensionister: golf.

Der bliver også røget en hel del – hjemme hos folk, i garager, udenfor – hvor som helst, hvis der er god udsigt. I sidste måned var der en udenbys besøgende, der betalte Toby og hans venner for at få lov til at køre rundt med dem i ti minutter og “føle sig ung igen,” før han bad om at blive sat af ved et bordel. Hvis man gerne vil føle sig ung igen, så er Wellington stedet at gøre det, og det her er drengene at gøre det sammen med.

Det billede, som Toby og hans venner tegner af Wellington, lyder måske beskidt, og det er det også lidt. Men derfor er det stadig smukt. Faktisk er Tobys verden næsten ren og uskyldig, hvis man ser bort fra de mange hjemmelavede bonger og udskud.