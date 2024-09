Mein ewiger Sommer in Mexiko

Der letzte Winter in New York war die Hölle—es gab ca. 14 Schneestürme—und ich hatte schon seit Ewigkeiten keine Sonne mehr gesehen. Es gab nur eine Option: spontan ein Ticket nach Mexico City zu buchen. Es fühlte sich wie die richtige Entscheidung an. Ich schaffte es sogar, meinen spanischsprachigen Freund zu überzeugen, das gleiche zu tun. Ich fing schon an, von Vitamin D zu träumen und sprach ständig von den Tacos, die ich essen würde, sobald wir gelandet waren: carnitas, cochinita pibil, barbacoa und alles andere, was Mexiko mich sonst so schlemmen ließ.

Ich aß genau einen Taco während meines Aufenthalts in Mexiko.

Es gab noch so viele andere unglaublich leckere Dinge in Mexico City, Oaxaca und Chiapas—eine Welt, von der ich nicht mal wusste, dass sie existierte. Dieselbe, über die ich nachdenke, während ich diese Satz schreibe. Wieso ziehen wir nicht alle nach Mexiko? Obwohl Mexiko ein echter, physisch existierender Ort ist, hat er sich in meiner Erinnerung als kulinarische Utopie festgebrannt. Ein endloser Sommer, in dem leckeres Essen, das dein Leben verändert, immer nur einen Handgriff entfernt ist. Um euch zu beweisen, dass es nicht nur eine Einbildung meines müden winterlichen Gehirns war, sind hier einige visuelle Beweise, die als Hilfe dienen, wenn es euch mal dorthin verschlagen sollte.

(Alle Fotos von der Autorin.) Ein Taco mit gegrillten Katkusstreifen, Pommes und scharfer Sauce vom Sonntagsmarkt in der Nähe von Alameda Central in Mexico City.

Ein tlyacoyo aus Maisteig mit einer dünnen Schicht Favabohnen oder Käse, gefüllt mit Salsa, Käse und Salat vom Sonntagsmarkt in der Nähe Alameda Central in Mexico City.

Empanadas gefüllt mit Kartoffeln von einem Marktstand in der Nähe von Alameda Central in Mexico City.

Der chile relleno, der mein Leben veränderte oder zumindest die Messlatte für einen guten chile relleno ziemlich hoch ansetzte: lange genug gekocht, dass er außen knusprig ist, aber nicht so lange, dass der Käse innen schmilzt und wieder hart wird; beim Mercado de Sonora in Mexico City.

Ein hamburguesa aus einem superdünnen Rindfleisch-Patty, der in einer Pfanne mit Butter knusprig gebraten wurde, darauf luftgetrockneter Schinken, Käse, Salat, Tomate und Mayonnaise auf einem riesigen Sesambrötchen von einem der vielen Stände an der Ecke Pedro Moreno und Av. Insurgentes in San Cristobal de Las Casas, Chiapas.

Hamburguesa-Stände, die nur in der Nacht offen haben, entlang des Kirchplatzes in San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Am Strand in Puerto Angelito sagst du Augustín einfach, wie viele Austern du haben willst und er holt sie dir aus dem Meer, bricht an einem Felsen die Schale auf und serviert sie dir mit Limette und scharfer Sauce direkt an Ort und Stelle. (Playa Manzanillo in Puerto Escondido, Oaxaca.)

Ach, gern geschehen.

Janelle Jones ist eine Fotografin aus Brooklyn. Wenn du mehr von ihr sehen willst, statte ihr hier einen Besuch ab.