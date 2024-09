In Kasachstan wird der erste McDonald’s eröffnet und auf der Speisekarte soll es zum Beispiel Burger aus Pferdefleisch geben. Borat so: Is niiiiiiice.

Der erste McDonald’s in der ehemaligen Kasachischen SSR wird von Kairat Boranbayev geführt, unter anderem Geschäftsführer der größten Holding in Kasachstan, der Almaly Vermögensverwaltung. Außerdem war er Leiter der staatlichen Erdgasgesellschaft und seine Tochter ist die Ehefrau des Enkels des kasachischen Präsidenten. In Weißrussland gehören ihm bereits 11 McDonald’s-Filialen, in die über 800 Quadratmeter große Filiale in der kasachischen Hauptstadt Astana hat er bereits über 3 Millionen Euro gesteckt.

Damit hat McDonald’s nun Filialen in 120 Ländern und wie das auch schon an anderen Orten der Fall war, wird auch in Kasachstan das Menü an landestypische Vorlieben angepasst. So gibt es auf den Philippinen einen McRice Burger und einen McSpaghetti, in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern einen McMolletes mit Bohnen, Käse und Pico-de-gallo-Sauce und in Deutschland den Nürnburger mit lecker Bratwürstchen. Also, ganz klar, dass es dann in Kasachstan Pferdeburger gibt.

Denn Pferdefleisch erfreut sich in Kasachstan größter Beliebtheit. In den weiten Steppen und Ebenen des Landes waren Pferde schon immer ein wichtiges Transportmittel. Kazy, gebrühte Pferdewurst, gilt als absolute Delikatesse und wird als Gastgeschenk oder zu besonderen Anlässen serviert. Wie NPR berichtete, hat die kasachische Olympiamannschaft hart dafür gekämpft, dass sie 2012 ein paar kazy mit nach London bringen dürfen.

„Wir versuchen, uns den Kundenwünschen und der Landesküche anzupassen”, so Kairat Boranbayev.

Der Fast-Food-Riese hat bisher nichts von Pferdefleisch verlauten lassen und nur auf die Website die Eröffnung der Filiale in Kasachstan angekündigt.

„Wir sind stolz darauf, dass McDonald’s bald auch in Kasachstan vertreten sein wird”, so Steve Easterbrook, Präsident und CEO von McDonald’s. „Wir freuen uns, ein Teil der kasachischen Kultur zu werden und den Kunden ein modernes und fortschrittliches Restauranterlebnis bieten zu können und so gleichzeitig unserer Marke zu internationalem Wachstum zu verhelfen.”

Obwohl der McPferd von offizieller Seite noch nicht bestätigt ist: Wenn das bei McDonald’s in Kasachstan tatsächlich passiert, dann zumindest beabsichtigt. Burger King musste sich einmal von einem irischen Rindfleischlieferanten trennen, als in Großbritannien im Whopper Spuren von Pferdefleisch gefunden wurde.

Allerdings müsstest du dann für einen Pferdeburger bis nach Kasachstan… Vielleicht probierst du es doch mal bei einer lokalen Pferdemetzgerei, wenn dir der Appetit nach Gaul steht.