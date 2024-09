En kort historisk gennemgang af stjerner, der var for blæste til at huske deres bedrifter

Matthew Perry. Foto via Wikimedia Commons user Policy Exchange

Når den almindelige borger får et blackout på arbejdet – lad os sige en gaffeltruckoperatør eller en flymekaniker – så bringer de i værste fald andre menneskers liv i fare, og i bedste fald gør de sig bare til grin. Hvis ens job til gengæld er at skabe musik, film eller bøger, er der som regel ikke nogen, der bliver sure, hvis du dukker op fuldstændig blæst på piller/stoffer/alkohol, så længe du stadig leverer varen.

Men i takt med, at alkohol- eller stofmisbrugende stjerner får mere og mere succes, får de i stigende grad blackouts som, – fortæller de senere – omfatter hele tilblivelsesprocessen af et helt centralt stykke arbejde. (Det er som regel en udtalelse, de kommer med, når de ser tilbage på deres liv efter at være blevet ædru.) Og i tilfælde af, at du har brug for en ekstra grund til at tjekke op på din egen afhængighed, så lyder det rimelig nederen at glemme en af sine største kreative bedrifter på grund af et stof- eller alkoholinduceret hukommelsestab. Her er nogle af de mest kendte eksempler på fænomenet.



Eric Bell, den oprindelige guitarist i Thin Lizzy

Hvad han har glemt: Indspilningen af albummet Thin Lizzy, 1971.

Bell – som var et af de oprindelige medlemmer af Thin Lizzy men ikke en del af bandets mest berømte lineup – udtalte til Noisey sidste år, at han var for fuld til at kunne huske indspilningen af den irske gruppes debutalbum. Bell forlod bandet for at undslippe sit misbrug. “Jeg kunne ikke holde op med at drikke, og jeg kunne ikke stoppe med at ryge pot. Og så tog jeg Valium, som jeg havde fået af lægen. Jeg var en omvandrende dybstegt kylling,” fortalte han til Noisey.

David Bowie





Hvad han har glemt: Indspilningen af albummet Station to Station, 1976.

Bowie fortalte i 2011 til fotografen Nicholas Pegg, at han i de kokainglade 70’ere havde blacket ud gennem næsten hele indspilningen af sin mørke klassiker Station to Station. Han sagde, han kunne huske at have råbt nogle instruktioner om guitaren på et tidspunkt, men det var også det. “Jeg ved, det var i LA, for det har jeg læst,” sagde Bowie. Den afdøde sanger indtog angiveligt absurde mængder kokain i en periode på ti år.

Stephen King

Hvad han har glemt: At skrive romanen Cujo, 1981.

Syv år efter udgivelsen af sin debutroman, Carrie, havde Stephen King fundet ud af, at verden ville købe hvilken som helst stak papir på 400 sider med hans navn på forsiden, og han begyndte at indtage “en pakke halvliters hver aften” – uden den store påvirkning på hans arbejde. I den periode har han fuldstændig svedt ud, at han skrev størstedelen af Cujo, en gribende og relativt ikke-overnaturlig King-klassiker om en menneskeædende sankt bernhardshund.

King blev senere ædru og behandlede emnet om forfattere og alkohol i sine erindringer On Writing fra 2000:

“Hemingway og Fitzgerald drak ikke, fordi de var kreative, fremmedgjorte eller moralsk svage. De drak, fordi det er det, alkoholikere gør. Kreative personer løber formentlig en større risiko for alkoholisme og afhængighed end folk med andre jobs, og hvad så? Vi er alle lige, når vi brækker os i rendestenen.”

Alice Cooper

Hvad han har glemt: Indspilningen og turnéen med albumene “Special Forces,” “Zipper Catches Skin,” og “Dada,” 1981-1986.

Alice Cooper drak alt for meget i 1980’erne og glemte, at han indspillede tre af sine albums, og at han var på turné for at promovere dem. Det er værd at notere sig, at albumene – hans 13,14 og 15. ud af i alt 26 – ikke ligefrem fik hans karrieres bedste modtagelse. “Jeg ville gerne kunne gå tilbage og genindspille de tre album, for jeg gav dem aldrig den nødvendige opmærksomhed. Jeg elsker sangene – jeg kan bare ikke huske at have skrevet dem,” udtalte han til Quietus i 2009.

Ozzy Osborne

Hvad han har glemt: 1990’erne.

Realitystjernen Ozzy Osbourne, som en gang var heavymetal-musiker, havde et usædvanligt stort hul i sin hukommelse, som kom usædvanligt sent i hans liv. Ifølge hans egen biografi var han “blæst hele tiden” gennem de første ti år i Black Sabbath – i løbet af hvilke han indspillede en af de bedste sange nogensinde om stofmisbrug – og blev endda fyret i 1979 for sit stof- og alkoholmisbrug. Han lancerede en succesfuld solo karriere, der fik ham gennem 1980’erne, som var “fantastiske”, men det næste årti er sort for ham. I et interview fra 2014 med det britiske magasin Q, udtalte han, “Jeg kan ikke rigtig huske 1990’erne. Jeg ved ikke hvorfor. Mit stof- og alkoholmisbrug var sindssygt dengang. Jeg gik bare til den med fuld hammer, så der var en del blackout-episoder.”

De blackouts indbefatter formentlig albumene No More Tears og Ozzmosis. Det betyder også, at han missede lanceringen af musikfestivalen Ozzfest, der blev opkaldt efter ham.

Matthew Perry

Hvad han har glemt: Sæson tre til seks af Friends, 1996-1999.

Matthew Perry spillede Chandler Bing i Friends, og det lykkedes ham på en eller anden måde at lægge krop til karakteren – en ironisk, følelsesmæssigt afstumpet “transponster” – alt imens han var totalt væk på sprut og opiater. Han udtalte til BBC 2 Radio i 2016, at en af ulemperne ved det var, at han ikke kan huske sæson tre til seks af serien. En periode, der blandt andet inkluderer “The One Where No One’s Ready,” som bliver betragtet som et højdepunkt i serien.

Ewan McGregor

Hvad han har glemt: Filmen Eye of the Beholder, 1999.

I 1996 spillede Ewan McGregor med i Trainspotting, som formentlig er den bedste film om afhængighed nogensinde. Men i 1999 – hvor han allerede havde et barskt år – spillede den skotske skuespiller med i thrilleren Eye of the Beholder med Ashley Judd. Det er en rigtig, rigtig dårlig film – men det er måske godt det samme, for i et interview med Total Film i 2011, udtalte McGregor, at han ikke kan huske størstedelen af indspilningerne eller nogensinde at have set den. I 2011 havde McGregor været tørlagt i fire år.

Colin Farrell

Hvad han har glemt: Indspilningen af filmen Miami Vice, 2006.

I 2010 fortalte Colin Farrel til Hot Press Magazine (som senere blev refereret i The Mirror), at han ikke kan huske at have indspillet Miami Vice – Michael Manns underlige film-remake af sin egen TV-serie. Farrel tilføjede, “Det er i hvert fald min undskyldning til alle dem, som synes, det var en lortefilm.” Det lyder måske lidt for belejligt, men han var faktisk så påvirket af sprut og “hvilket som helst pulver” under indspilningerne, at han bagefter hævdede at have sat sig direkte ombord i et fly for at tage på afvænning.

