VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

MELBOURNE

✰ FRIDAY, APRIL 14 ✰

LIZ AND BETTY POP UP LAUNCH NIGHT @ HELLO SISI GIFT SHOP

BAR BELLAMY LAUNCH PARTY @ CARLTON

COMEDY PICK: OLIVER HUNTER WHEELS OF FORTUNE SHOW @ MICF [TIL APRIL 23]

HAUS OF MAFIA @ THE NIGHT CAT

POLY PHASE LAUNCH PARTY / CHARITY FUNDRAISER @ 24 MOONS

LUNA 10 @ THE GASO

VIBE POSITIVE RNB PARTY @ MISCELLANIA

OCTANE & DAZED HDT: CONTROL THEORY 3.0 @ THE DOVE CLUB

DIVINATION PRES. CLOUDY KU 庫巧兔 [ALL NIGHT LONG] @ SUB CLUB

✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰

SHUBZ @ 524 FLINDERS

FRAMEWORK @ MISCELLANIA

HUNTLY ALBUM LAUNCH TOUR @ NORTHCOTE SOCIAL CLUB

STEEPLEJACK X UTE REC @ 24 MOONS

XE54 RESIDENTS RAVE

✰ SUNDAY, APRIL 16 ✰

OPEN SEEN X FAR OUT: OPEN, SEXY, OUT @ MAMMA CHEN’S

RENDITION ARTS @ MISCELLANIA

SYDNEY

✰ FRIDAY, APRIL 15 ✰

PAPER CUTS PRES. HIGHER INTELLIGENCE AGENCY

DECAY: ONE YEAR @ THE ABERCROMBIE

DEEPA B2B CIARA B2B WAVYRAGER B2B JHASSIC

✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰

XIII.COLLECTIVE PRES. NOMADISCO @ THE LORD GLADSTONE

SEX TAGS: DJ FETT BURGER & SOTOFETT EXTENDED B2B @ PORTUGAL MADEIRA CLUB

✰ SUNDAY, APRIL 16 ✰

CHANNEL SUNDAYS @ THE ABERCROMBIE

S.A.S.H BY DAY AND NIGHT @ GREENWOOD HOTEL

BRISBANE

✰ FRIDAY, APRIL 15 ✰

MASSIVE @ LA LA LAND BRISBANE

✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰

AUTOPSY V BIRTHDAY BYO RAVE @ TBA

✰ SUNDAY, APRIL 16 ✰

SUNDAY GARDEN SESSIONS W/ MOJO WEBB & FRIENDS @ THE TRIFFID

ADELAIDE

✰ FRIDAY, APRIL 15 ✰

SAFE SESSIONS PRES. SWIM @ SUPER CALIFORNIA

✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰

CLUB ANGEL @ ELECTRIC CIRCUS

LANE DAZE LANEWAY PARTY @ IPARRITYI LANE

FORBIDDEN FOREST @ HADES HULA HOUSE

PERTH

✰ FRIDAY, APRIL 14 ✰

RAT CAGE @ LYNOTTS HALL

6S & 7S SINGLE LAUNCH @ BAR 459

✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰

GRIM FT PARIS @ THE GOODWILL CLUB

