VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
MELBOURNE
✰ FRIDAY, APRIL 14 ✰
LIZ AND BETTY POP UP LAUNCH NIGHT @ HELLO SISI GIFT SHOP
BAR BELLAMY LAUNCH PARTY @ CARLTON
COMEDY PICK: OLIVER HUNTER WHEELS OF FORTUNE SHOW @ MICF [TIL APRIL 23]
HAUS OF MAFIA @ THE NIGHT CAT
POLY PHASE LAUNCH PARTY / CHARITY FUNDRAISER @ 24 MOONS
LUNA 10 @ THE GASO
VIBE POSITIVE RNB PARTY @ MISCELLANIA
OCTANE & DAZED HDT: CONTROL THEORY 3.0 @ THE DOVE CLUB
DIVINATION PRES. CLOUDY KU 庫巧兔 [ALL NIGHT LONG] @ SUB CLUB
✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰
SHUBZ @ 524 FLINDERS
FRAMEWORK @ MISCELLANIA
HUNTLY ALBUM LAUNCH TOUR @ NORTHCOTE SOCIAL CLUB
STEEPLEJACK X UTE REC @ 24 MOONS
XE54 RESIDENTS RAVE
✰ SUNDAY, APRIL 16 ✰
OPEN SEEN X FAR OUT: OPEN, SEXY, OUT @ MAMMA CHEN’S
RENDITION ARTS @ MISCELLANIA
SYDNEY
✰ FRIDAY, APRIL 15 ✰
PAPER CUTS PRES. HIGHER INTELLIGENCE AGENCY
DECAY: ONE YEAR @ THE ABERCROMBIE
DEEPA B2B CIARA B2B WAVYRAGER B2B JHASSIC
✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰
XIII.COLLECTIVE PRES. NOMADISCO @ THE LORD GLADSTONE
SEX TAGS: DJ FETT BURGER & SOTOFETT EXTENDED B2B @ PORTUGAL MADEIRA CLUB
✰ SUNDAY, APRIL 16 ✰
CHANNEL SUNDAYS @ THE ABERCROMBIE
S.A.S.H BY DAY AND NIGHT @ GREENWOOD HOTEL
BRISBANE
✰ FRIDAY, APRIL 15 ✰
MASSIVE @ LA LA LAND BRISBANE
✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰
AUTOPSY V BIRTHDAY BYO RAVE @ TBA
✰ SUNDAY, APRIL 16 ✰
SUNDAY GARDEN SESSIONS W/ MOJO WEBB & FRIENDS @ THE TRIFFID
ADELAIDE
✰ FRIDAY, APRIL 15 ✰
SAFE SESSIONS PRES. SWIM @ SUPER CALIFORNIA
✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰
CLUB ANGEL @ ELECTRIC CIRCUS
LANE DAZE LANEWAY PARTY @ IPARRITYI LANE
FORBIDDEN FOREST @ HADES HULA HOUSE
PERTH
✰ FRIDAY, APRIL 14 ✰
RAT CAGE @ LYNOTTS HALL
6S & 7S SINGLE LAUNCH @ BAR 459
✰ SATURDAY, APRIL 15 ✰
GRIM FT PARIS @ THE GOODWILL CLUB
Follow Arielle on Instagram and Twitter.
Read more from VICE Australia.