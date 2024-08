Estos son los 5 mayores culpables del cambio climático

Este artículo forma parte de Covering Climate Now, una colaboración internacional entre más de 250 medios para dar mayor cobertura a las noticias sobre el medioambiente.



La crisis medioambiental ha llevado a gente ordinaria a hacer cosas extraordinarias. Tus amigos, tus tías y tus antiguos profes de matemáticas: todos han acabado arrestados, se han saltado las clases, han buscado comida en contenedores y jurado que nunca tendrían hijos con la esperanza de que así evitarían que la humanidad terminara aniquilada por las sequías, una guerra por el agua o algún desastre natural masivo.

Hay personas, en cambio, que han estado haciendo exactamente lo contrario. Los principales explotadores de combustibles fósiles no han dejado de intensificar su actividad, pese a ser plenamente conscientes de los efectos devastadores que sus productos tienen sobre un medioambiente cada vez más frágil.

Desde 1988, 100 empresas son las responsables del 71 por ciento de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero, según un informe de 2017 elaborado por Carbon Disclosure Project (CDP). De entre ellas, 25 entidades productoras están generando más de la mitad de los gases de efecto invernadero mundiales. Desde CDP aseguran que la magnitud de las emisiones que estas firmas han ido produciendo a lo largo de la historia es lo suficientemente considerable como para afirmar que han contribuido de forma significativa al cambio climático.



Pero ¿de quién es la culpa, exactamente? Si bien es cierto que los directores ejecutivos no son los culpables directos de los daños causados durante décadas a nuestro planeta, tampoco están en muy buena situación porque, como todo buen jefe, son los responsables últimos. Son ellos a quienes se les deben pedir cuentas si queremos que se produzca un cambio real. Por eso creemos que un buen comienzo es poner nombre y apellido a los cinco grandes agentes contaminantes de nuestro planeta.

La información que aquí aparecen se ha extraído del informe de CDP de 2017 y es la más actualizada disponible en el momento de la publicación de este artículo. Contactamos con los autores del informe, que nos dijeron que, aunque están elaborando nuevas estadísticas, estas son precisas por lo que respecta al orden de prioridad.

Darren Woods en su reunión con el primer ministro chino, Li Keqiang, en 2018. Foto: Liu Weibing / Xinhua / Alamy Live News

5: ExxonMobil Corp

Porcentaje de emisiones industriales de gas de efecto invernadero a nivel mundial: 1,98 por ciento

Director general y presidente: Darren Woods

ExxonMobil es la mayor compañía petrolera del mundo y la única propiedad de inversores de este ranking. Darren Woods pasó a ser su jefe a principios de 2017, tras 24 años empleado allí.

Woods apoya el Acuerdo de París e incluso escribió una carta a Trump en la que lo instaba a cumplir con los términos del pacto. Sin embargo, en un informe de InfluenceMap de principios de año, se aseguraba que ExxonMobil había gastado 41 millones de dólares (unos 37 millones de euros) al año presionando para paralizar las políticas en materia de protección del medioambiente.

La compañía se enfrenta a una demanda interpuesta por la fiscalía general de Nueva York el pasado octubre, en la que acusa a la petrolera de engañar a los inversores subestimando el riesgo que supone el cambio climático para los activos de la empresa. A la demanda siguió una investigación de tres años basada en que el uso de los “costes de emisión” de carbono de ExxonMobil propiciaron la desestabilización económica que impidió la implantación de futuras normativas sobre cambio climático. En la demanda se arguye que la compañía no respetó los costes de derechos de emisión, bien porque los redujo sin anunciarlo o porque no los aplicó. Desde ExoxnMobil tacharon la demanda de “infundada”.

Un representante de la compañía nos explicó: “ExxonMobil lleva años aplicando un coste de emisiones de carbono a sus oportunidades de inversión, cuando procede, como medida de previsión del impacto económico añadido de futuras políticas gubernamentales. En su informe financiero, ExxonMobil señala que utiliza costes de derechos de emisión de carbono, extremo que también queda inequívocamente especificado en los documentos entregados a la fiscalía general”. El mes que viene dará comienzo un juicio en Manhattan.

Mientras tanto, pese a que ha recalcado la importancia del compromiso y el diálogo, Woods no participó en la audiencia conjunta del Parlamento Europeo celebrada en marzo sobre la negación del cambio climático. No obstante, la Cámara europea optó por no retirar las acreditaciones a los lobistas de ExxonMobil por considerar que la compañía no había sido formalmente invitada a participar en la audiencia.

Un portavoz de ExxonMobil señaló: “Rechazamos las teorías ya desacreditadas que pretenden legitimar observaciones científicas y diferencias en los enfoques sobre políticas como argumentos válidos para la negación del cambio climático. Esas alegaciones han quedado refutadas por el registro histórico, que incluye los casi 40 años de investigaciones de ExxonMobil realizadas públicamente junto con el Departamento de Energía, académicos y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

“Suspendimos la financiación de varios grupos cuando estos asumieron posturas extremas que se desviaban del tema importante, las políticas medioambientales, o que no tenían respaldo científico. El peligro del cambio climático es real y exige medidas. Creemos que nos va a encaminar a todos —empresas, gobiernos y particulares— por la senda del progreso y queremos formar parte de la solución. Desde el año 2000, hemos invertido 10 000 millones de dólares en tecnologías de bajas emisiones como la captación de carbono y los biocombustibles de algas”.

Masoud Karbasian. Foto: ITAR-TASS News Agency / Alamy Stock Photo

4: National Iranian Oil Co

Porcentaje de emisiones industriales de GEI a nivel mundial: 2,28 por ciento

Director general: Masoud Karbasian

Propiedad del Estado, National Iranian Oil Co es la segunda petrolera más importante del mundo, con una capacidad de producción diaria de más de 4 millones de barriles de crudo y más de 750 millones de metros cúbicos de gas natural.

Masoud Karbasian fue nombrado director ejecutivo de NIOC en noviembre de 2018, después de que la administración Trump impusiera un embargo petrolero sobre Irán. Anteriormente, fue ministro de Finanzas de Irán hasta que fue destituido por el parlamento, el agosto pasado, por no reaccionar adecuadamente al impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a raíz del programa nuclear iraní.

Pocas menciones al cambio climático, la responsabilidad medioambiental y las emisiones pueden encontrarse en la página web de NIOC. Sin embargo, en junio de este año, Karbasian afirmó que la protección del medioambiente es “una responsabilidad inherente a la ética, la cultura y las creencias” de su empresa. Mencionó medidas para limitar el daño medioambiental, como priorizar la prevención sobre las actividades de reformado. Irán ha firmado pero no ratificado el Acuerdo de París.

National Iranian Co no respondió a las múltiples solicitudes de entrevista.

Alexey Miller. Photo: Pluto / Alamy Stock Photo

3: Gazprom OAO

Porcentaje de emisiones industriales de GEI a nivel mundial: 3,91 por ciento

Director general: Alexey Miller

La compañía de gas natural Gazprom, controlada por el Kremlin, es la sociedad de cotización oficial más valiosa de Rusia. Alexey Miller ha sido presidente del comité de gestión desde 2001. Antes de ocupar ese cargo, fue viceministro de Energía de Rusia.

Bajo su control, en 2013 Gazprom se convirtió en la primera compañía en extraer petróleo del Ártico en el campo de Prirazlomnoye, el cual se cree que contiene más de 70 millones de toneladas de petróleo. Por otro lado, la empresa está desarrollando un plan para instalar un gasoducto gigantesco, el Nord Stream 2, que se extendería de Rusia a Alemania. Los detractores del proyecto, entre los que se encuentran el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo han calificado de “divisivo”, de herramienta para convertir Alemania en “rehén de Rusia” y de “negativo”, respectivamente.

El año pasado, se incluyó a Miller en una lista de sanciones impuestas por Estados Unidos, algo de lo que él asegura sentirse orgulloso. Dichas sanciones iban destinadas a penalizar a diversas personalidades rusas por supuestas injerencias en el proceso electoral, entre otras actividades.

Gazprom fue la primera compañía petrolera y de gas rusa en desarrollar una política medioambiental. En su sitio web aseguran “tomar las medidas apropiadas para mejorar continuamente su rendimiento medioambiental”, tales como fijar objetivos corporativos medioambientales y formar adecuadamente a sus empleados.

Gazprom OAO no respondió a nuestras múltiples solicitudes de entrevista.

Amin H Nasser. Photo: ITAR-TASS News Agency / Alamy Stock Photo

2: Saudi Arabian Oil Company (Aramco)

Porcentaje de emisiones industriales de GEI a nivel mundial: 4,50 por ciento

Director general: Amin H. Nasser

Saudi Aramco es la compañía estatal más rentable del mundo y la que más GEI emite en el sector de los combustibles fósiles. La empresa mantiene que el petróleo y el gas seguirán siendo clave para satisfacer la creciente demanda mundial porque, según Nasser, “pasará un tiempo hasta que las alternativas estén preparadas para cargar con el peso de tener que suministrar energía adecuada y asequible”.

Recientemente se han recuperado los planes cotización en bolsa de la empresa por3 billones de dólares. Se espera que la oferta pública inicial, que según el príncipe heredero Mohammed bin Salman se producirá en 2021, sea la mayor de la historia.

Nasser asumió la dirección general de Saudi Aramco en 2015, tras 33 años trabajando en la compañía. Empezó su trayectoria como ingeniero en el departamento de producción petrolífera. Está graduado en Ingeniería Petrolífera por la Universidad Rey Fahrad de Petróleo y Minerales de Dhahran.

Nasser ha hablado del compromiso de la empresa con la reducción de emisiones de GEI y con la financiación de tecnologías que “propicien beneficios medioambientales considerables”.

Aramco no respondió a nuestras múltiples solicitudes de entrevista.

1: China (carbón)

Porcentaje de emisiones industriales de GEI a nivel mundial: 14,32 por ciento

Director general: El Estado

China, donde las emisiones de carbón son responsabilidad del Estado y la producción se divide entre varios conglomerados industriales propiedad del Estado, es el mayor productor de carbón del planeta, así como el principal emisor de GEI. La contaminación del aire en China causa la muerte prematura de 1,6 millones de personas al año, según un informe de la estadounidense Health Effects Institute.

China suscribió el Protocolo de Tokio en 1998 ¾pero quedó exenta de los objetivos de reducción de emisiones¾ y ratificó el Acuerdo de París en 2016. Sorprendentemente, el país alcanzó sus objetivos de carbón de 2020 tres años antes de lo previsto al lograr recortar en un 46 por ciento las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB desde 2005.

Sin embargo, las emisiones de carbón de China han incrementado un 2,6 por ciento hasta alcanzar los 1760 millones de toneladas durante la primera mitad del año. Asimismo, en ese mismo periodo se ha quintuplicado la aprobación de permisos para construir nuevas minas de carbón. Imágenes por satélite también parecen mostrar que el año pasado se reanudó la construcción de plantas eléctricas de carbón, hechos indicativos de la creencia de China de que la producción y el consumo de carbón pueden aumentar a la par que se reducen las emisiones.

China espera seguir aumentando su capacidad energética basada en el carbón y alcanzar su punto álgido en 2030.

