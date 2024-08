Hablamos con adictos al Respibien

«Empecé a usarlo porque tenía un catarro de la hostia, con mucha congestión, y en la farmacia me dijeron que me la quitaría». Raquel*, que tiene 22 años, estuvo «a punto de hacerse adicta al Respibien», según cuenta.

«Sabía que enganchaba mucho porque tengo un amigo que hace años que lo toma. Va con un bote de oximetazolina a todas partes, así que cuando me di cuenta de que llevaba cuatro o cinco días usándolo a pesar de que ya no estaba constipada fui a la farmacia corriendo», confiesa.

Allí le contó a la farmacéutica que le daba mucha angustia no poder respirar durante la noche, así que antes de irse a dormir usaba Respibien. También recurría al inhalador varias veces al día aunque no tuviera mucosidad excesiva. «Me sentí una yonki porque me dijo que no lo dejara de golpe. Que combinara la oximetazolina con un producto natural que me dio, también para aspirar. También me comentó que mi dependencia no era extraña, que lo mío no era un caso aislado», concluye.

Y no. El de Raquel no es un caso aislado. Me basta comentar en alto en nuestras oficinas su testimonio para que un compañero me confiese que, durante un tiempo, estuvo enganchado al Respibien, y que a su padre también le ocurrió. Otro me remite a Facebook. Me dice que ponga en mi buscador «Adictos al RESPIBIEN (oximetazolina)«. Descubro un grupo con más de 400 miembros que intercambian sus experiencias con el medicamento en la red, se apoyan los unos a los otros y se dan consejos para dejarlo.

«Lo fundé hace unos 9 años por curiosidad, en plan gracioso. Quería saber si era yo la única persona en el mundo enganchada al Respibien y, sorpresa: según pasaban los días se fueron añadiendo cada vez más adictos y no solo de España sino de todo el mundo», cuenta David*, su fundador.

«A partir de ese momento, el grupo empezó a tener sentido ya que entre todos podíamos buscar soluciones a la oximetazolina y cada uno compartir sus experiencias personales según el grado de adicción de cada persona. Ahora estoy orgulloso de mi grupillo que, sin perder el humor, nos ayuda con el drama que genera esta droga legal llamada oximetazolina», añade.

Lara* pertenece al grupo de Facebook que fundó David hace nueve años. Ya no necesita la oximetazolina porque ha conseguido dejarla gracias a corticoides recetados por el otorrino, pero sigue consultándolo y viendo los comentarios que se publican en él. Durante años, no pudo salir de casa sin su bote de Respibien.

Álvaro también tomaba oximetazolina desde hace trece años hasta que este año consiguió dejarla. Tiene 33 y consumía un bote cada tres días aproximadamente

«Se acaba convirtiendo en una extensión de tu mano. Cuando vas a la farmacia de guardia a las 3 de la mañana si se te acaban o cuando llegas a un país como Francia, donde la fórmula está prohibida por sus componentes adictivos, y te quieres dar la vuelta solo porque no venden tu producto preferido te das cuenta de que estás enganchado», dice. Lara ha «llegado a ir a farmacias diferentes para que no la conocieran como la compradora compulsiva de gotas».

Álvaro* también tomaba oximetazolina desde hace trece años hasta que este año consiguió dejarla. Tiene 33 y consumía un bote cada tres días aproximadamente. «Lo venden en la farmacia sin receta, y nadie me advirtió de que podía ser adictivo. Mi padre también lo tomaba hasta que le quitaron un pólipo nasal por abusar del medicamento», cuenta.

Los efectos secundarios, según Álvaro, van de la ansiedad a la angustia. «Tenía taquicardias, sensación de nerviosismo, de irritabilidad… También tenía problemas y discusiones con mi pareja. Roncaba más de lo normal debido al efecto rebote o notaba que dependía a cada momento de este producto», apunta.

La doctora Marina Pacheco explica el efecto de este compuesto en el organismo. «El efecto vasoconstrictor de los medicamentos descongestionantes se produce al estimular el sistema nervioso simpático, provocando un vaciamiento de sangre en los cornetes nasales y eliminando así la hinchazón que provoca la congestión nasal.

«Cuando dejé el tabaco tenía ansiedad, pero era diferente a la ansiedad que he sentido con la adicción al Respibien»

Al usar estos fármacos, se rompe con el control natural que ejerce el organismo sobre los cornetes y la permeabilidad nasal; la nariz se acostumbra a los altos niveles de las sustancias que provocan la vasoconstricción y se genera una situación de tolerancia que hace que nuestro organismo no produzca tantas de estas sustancias como sería habitual en situaciones normales, siendo necesario usar el fármaco cada vez más para conseguir el mismo efecto», comenta.

Y es por eso que Álvaro, Lara y David fueron o son dependientes de esta sustancia. «Al dejar el tratamiento no existen suficientes niveles basales de sustancias endógenas para inducir vasoconstricción y mantener nuestros cornetes deshinchados, produciéndose una enorme congestión por efecto rebote», explica la Doctora.

Elena*, de 44 años, es uno de los miembros más activos del grupo de Facebook de adictos al Respibien. Empezó a tomarlo hace dos años y lleva seis días sin hacerlo. «Cuando dejé el tabaco tenía ansiedad, pero era diferente a la ansiedad que he sentido con la adicción al Respibien. Con el tabaco, cada día sin fumar era un día superado, era un motivo de orgullo. Con esto están siendo días de amargura. Estaba deseando que terminaran los días y cuando llegaba la noche llega también el verdadero suplicio: la ansiedad de no poder respirar, el deseo de que acabe pronto», confiesa. No le ha contado a su familia que toma Respibien, así que tampoco saben que depende de él.

Los familiares de Christian, que ha desarrollado rinitis alérgica crónica, sí que son conscientes de su problema. «Es raro, porque saben que te estás haciendo daño y no pueden hacer nada al respecto ya que no consumes por gusto, sino porque no puedes llevar una vida plena. Es una necesidad básica de la vida, respirar. Es muy incomodo estar hablando con alguien y estar congestionado, no puedes hacer deporte con libertad, incluso caminar se vuelve molesto porque pierdes un poco el equilibrio, y la sensación de percepción espacial también es extraña, porque no le llega correctamente el oxígeno a tu cerebro», comenta.

Como hacía Lara antes de dejar de consumirlas, Christian no compra siempre sus gotas en la misma farmacia para que no lo vean como a un adicto. «A mí me provoca efectos secundarios como hipersensibilidad a los olores. Esto hace que los ojos se me pongan muy llorosos y tenga estornudos todo el rato», concluye Cristian, que toma oximetazolina desde hace 20 años porque de niño tenía problemas de asma y alergias.

Christian, Lara, Álvaro, Elena y David empezaron a tomar Respibien por motivos distintos. Sin embargo, cuando les pregunto que qué se dirían a ellos mismos justo antes de consumirlo por primera vez, la respuesta es unánime: no lo hagas.

*Lara, Álvaro, Elena y Raquel no son sus nombre real, se han cambiado por seguridad

