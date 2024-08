Aparentemente, Cher está en el álbum «Once Upon a Time In Shaolin» de Wu-Tang

A principios de esta semana, informamos que a Martin Shkreli, farmacéutico deshonrado, se le exigiría por ley renunciar a la copia única del álbum de Wu-Tang Clan que compró en 2015 presuntamente por $2 millones de dólares en caso no poder pagar los $ 7.4 millones de dólares que debe en restituciones. Si Shkreli entrega el álbum, éste irá a manos del gobierno de EE. UU., lo cual daría un giro fascinante a este pinche cuento retorcido, y también podría significar que estamos más cerca de escuchar el álbum. Así, la gente de TMZ, rastreó a U-God, miembro de Wu-Tang, en la ciudad de Nueva York, para preguntarle sobre todo este rollo («Espero que los federales quieran devolvernos nuestro disco […] para que pueda salir y generar algunos ingresos para mi familia «, comentó), y en el proceso, el medio obtuvo la mayor revelación de todas:

«It’s crazy ‘cause me and Redman got a song with Cher on there.»

Traducción: U-God ha confirmado que Cher unió fuerzas con él y con Redman. El Wu Tang Cher Clan vive.

Si no estás familiarizado, el contexto es que en 2014, la cantante Cher hizo el tweet más grande jamás publicado en Internet:



Con los años este tweet se volvió místico, por lo que el hecho de que pueda referirse a un proyecto real (2014, por supuesto, corresponde al tiempo en que Once Upon a Time in Shaolin se habría grabado) es increíblemente extraño y una gran noticia. Además, ¿cómo sonaría Cher en una canción con Wu-Tang y Redman? Yo, personalmente, no tengo ni idea, pero sí sé que Once Upon a Time in Shaolin es ahora un mito aún más moderno, esperamos poder escucharlo.

