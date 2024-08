cómo la cirugía de párpados se ha convertido en algo obligatorio para muchos jóvenes coreanos

La gente dice que la primera impresión jamás se olvida. Y tus ojos, más que cualquier otra característica facial, desempeñan un papel clave para asegurar esa conexión. Después de todo, a menudo son lo primero que nos atrae de otra persona. Especialmente en Corea del Sur, una sociedad hipercompetitiva basada en la percepción donde tener una apariencia atractiva puede ser un activo económico, tu capacidad para atraer a las masas es fundamental para tu éxito en la vida. Es por eso que muchos intentan cambiar las probabilidades a su favor al someterse a cirugías cosméticas.

Muchos surcoreanos nacen con ojos pequeños, con párpados monólidos (sin pliegues), y culturalmente esto se ha visto como poco atractivo o que da una impresión poco atractiva. Teniendo en cuenta que es ampliamente aceptado que los ojos más grandes y de aspecto occidental aumentan el atractivo y sirven para proporcionar una mejor primera impresión, no es sorpresa el que tanta gente esté dispuesta a cambiarlos. Como resultado, muchos recurren a la cirugía plástica para tratar de alterar su destino; de hecho, se ha convertido en “algo que hacer” para sobresalir en el mercado laboral extremadamente competitivo de Corea y avanzar con tu carrera. De hecho, Corea del Sur tiene la proporción más alta de cirugías plásticas per cápita en el mundo, con aproximadamente 1 millón de procedimientos al año. Al menos una de cada tres mujeres ha tenido algún tipo de cirugía plástica. ¿La más frecuente? La cirugía de doble párpado (o, para darle su nombre formal, blefaroplastia) que, en Corea del Sur, se ha convertido casi en un rito de llegada a la madurez de edad, un calvario que muchas niñas y un número cada vez mayor de hombres, emprenden entre la graduación de la escuela preparatoria y el inicio en la universidad.

Habiendo nacido en Corea, mentiría si dijera que no me había seducido la idea de yo misma pasar por el cuchillo. En mis años prepubescentes, aún ajena a los estándares de belleza occidentalizados de la sociedad, mis ojos monolíticos distintivos eran mi característica más preciada. Pero cuando me mudé a los Estados Unidos a la edad de 11 años, mi percepción cambió drásticamente. Si bien las inseguridades son comunes en la adolescencia, experimentar la pubertad como uno de los pocos estudiantes asiáticos en toda mi escuela me trajo consigo una serie de desafíos completamente nuevos.

Tal vez había internalizado inconscientemente las nociones de superioridad occidental incrustadas en la psique cultural coreana, pero mi cara plana y redonda, mi piel, mi cuerpo pequeño y mis ojos monólidos parecían manifiestamente deslumbrantes de la manera más sin glamour imaginable. Todavía recuerdo el ver los reflejos en el espejo de mis compañeras de clase blancas en el baño, admirando su piel translúcida, los ojos de muñeca Barbie, las pestañas rizadas y sus curvilíneos cuerpos. Incluso sus mechones rubios y castaños parecían superiores a mi cabello negro azabache.

La operación en sí involucra a un médico que realiza una incisión completa o utiliza el método de sutura, que consiste en perforar agujeros en el párpado que luego se unen para crear un doblez. Esto podría parecer un gran problema para los que recién se enteran, pero en la capital de la cirugía plástica del mundo, agrandar sus ojos se ha vuelto tan omnipresente, ya ni siquiera se considera una operación seria, sino más bien como un mero procedimiento cosmético, como el Botox.

Puedes ver por qué la cirugía de párpados dobles ha aumentado en popularidad: tiene un período de recuperación bastante rápido, es relativamente económica y no es tan invasiva (en lo que respecta a la cirugía plástica), y sí garantiza una transformación muy dramática. En Corea del Sur, donde las personas son hiperconscientes de las percepciones y opiniones de los demás, su valor individual y su estatus social están en gran parte determinados por la universidad a la que fuiste, tu carrera y ocupación, tu pareja y tu bienestar económico, y el hecho de tener una apariencia deseable juega un papel importante en este ecosistema. La cirugía esencialmente hace que los ojos se vean más grandes, y la gente cree que ilumina la tez en general. La naturaleza homogénea de la sociedad coreana tampoco puede ser ignorada. Durante mucho tiempo ha llevado a todos a luchar por un estricto estándar de belleza que, para muchos, se encuentra fuera de las características naturales con las que nacieron.

Cuando empiezas a ver las estadísticas, las cosas se ponen aún más interesantes. Según el Servicio de Información Estadística de Corea (KOSIS), el 99% de las mujeres que se sometieron a cirugía plástica lo hicieron por razones estéticas, con el 41% de ellas citando la vanidad como la motivación principal. Para los hombres, sin embargo, cuando se trataba de la motivación principal, se dividió de manera uniforme en cuatro categorías: vanidad, falta de confianza, satisfacción personal y para aumentar las posibilidades de empleo. En Seúl, los anuncios de cirugía plástica antes y después son una parte ineludible de tu viaje diario, y las celebridades que se han sometido a una cirugía plástica como la blefaroplastia son celebradas con unanimidad por su “belleza”, normalizando aún más esta transformación.

Cuando eres el producto de una sociedad que está obsesionada con la apariencia, transformar tu apariencia para “resolver” tus problemas no se siente tan dramático. Así que ciertamente puedo entender porqué muchos se sienten atraídos por la operación. A lo largo de los años he conocido a muchos coreanos y coreanos-estadounidenses que se han sometido a la cirugía, por razones que son muy variadas. Una amiga pensó que su aspecto actual le estaba impidiendo encontrar un novio durante su primer año en la universidad, mientras que otra amiga que decidió dar el paso hasta los veinte y tantos años, como un regalo para ella misma para ingresar a la escuela de posgrado, me dijo que los ojos largos y estrechos siempre habían sido un gran complejo para ella. También conozco a chicas que han tenido la cirugía más de una vez para hacer que sus ojos se vean aún más grandes, porque aparentemente más grande = más bonita.

Si nunca hubiera salido de Corea, tal vez yo también hubiera sucumbido a la presión social para ser más “atractiva”, pero nunca me he planteado seriamente hacerme la cirugía, incluso durante esos años de adolescencia con baja autoestima. Mi cara está inexorablemente vinculada a mi identidad: la idea de modificarla para convertirla en un ideal de belleza social siempre ha sido absurda. De la misma manera, decidí no adoptar un nombre estadounidense como lo hacen muchos inmigrantes para asimilarse a su nuevo país, cambiar esta característica vital simplemente no me atraía, ni quería contribuir más a la homogeneidad de la sociedad coreana.

En el lado positivo, parece que el cambio podría estar en el horizonte. El reciente aumento del movimiento por los derechos de las mujeres y la desenvolvimiento de #MeToo en Corea del Sur ha dado paso a ‘Escape the Corset’ (o #탈코르셋), el creciente levantamiento de mujeres que desafían los estándares de belleza poco realistas de Corea. Ellas cuestionan la idea de que necesitas gastar incontables horas y toneladas de dinero en maquillaje y cuidado de la piel solo para tratar de alcanzar un ideal inalcanzable. Sin duda, a través de publicaciones virales de pilas de cosméticos destruidos, videos de removimiento de maquillaje y rituales para afeitarse la cabeza, están irrumpiendo el sistema, y espero que su trabajo ayude a más personas a reconsiderar su dependencia de la cirugía también.

Por supuesto, puedes usar maquillaje o someterte a una cirugía plástica, y aun así llamarte feminista, pero el empoderamiento solo llega cuando todos aceptan que hay más de una definición de belleza.

Este artículo apareció originalmente en i-D UK.