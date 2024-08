Ver para creer: Drake sampleó a Peverelist

Hotflush Recordings, Hessle Audio, Tectonic, Apple Pips y Punch Drunk son sellos que marcaron un hito a mediados de los 2000, esparciendo alrededor del mundo una tonada parida en las entrañas de Bristol, Inglaterra, y que se conocería con el nombre de dubstep.

La cabeza de este último, Peverelist, con el pasar de los años se ha mantenido como un referente del circuito británico, dejando atrás la etiqueta a la que siempre se le vinculó y reinventándose a través de su otro sello consentido, Livity Sound.

Pero si hay algo que le faltara a la impecable carrera del señor Tom Ford, es que Drake –sí, el mismo semidiós millenial de «Hotline Bling»– sampleara uno de sus temas más conocidos. La particular situación se dio a conocer a través de un video posteado en Twitter esta mañana por el boxeador Gervonta Davis, quien trotando en compañía de la superestrella canadiense se escucha lo que parece ser material inédito, con samples inconfundibles del clásico «Roll With The Punches» lanzado en 2007 en Punch Drunk.

A pesar de que Peverelist no se ha pronunciado en redes al respecto, no es la primera vez que Drake recurre a joyas del Reino Unido: «One Dance«, otro de sus hits lanzado el año pasado, utilizó samples del colectivo inglés Crazy Cousinz.