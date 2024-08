El Famous Spanish War Bot solo tiene un buen final posible

Ayer Miguel Ángel Revilla, el C. Tangana de las señoras mayores de 60, mató a Nacho Vidal. Ocurrió en el Famous Spanish War Bot, la cuenta de Twitter que, copiando el modelo de WorldWarBot 2020, somete al azar una batalla, en esta ocasión entre celebridades españolas, en la que solo puede quedar uno.

En realidad cuesta un poco entender el fenómeno: ¿por qué miles de adultos —101.000 en el primer caso, 192.000 en el segundo— se engancharían a una ficción que consiste, simplemente, en anunciar lo que decide un algoritmo aleatorio? Supongo que por lo mismo por lo que en los recreos nos molaba jugar al comecocos, ese artilugio de origami dentro del cual escribíamos insultos, halagos o nombres de nuestros compañeros de clase y nos indignábamos o nos alegrábamos con lo que elegía el azar (un momento, ¿se puede decir que el azar elige?)

El caso es que la eventualidad, la contingencia y sus caminos inescrutables y las probables mofas que nos echamos a su costa nos han gustado desde siempre. Si no, no existirían las tragaperras ni Albert Rivera, ese ser humano que amanece con un pensamiento random en la cabeza cada día. Lo peor es que lo verbaliza el cabrón.

El caso es que, basándose en esa inclinación tan humana a emocionarse con los resultados de la aleatoriedad y en el éxito de la cuenta de la Guerra Mundial, que por cierto ha ganado España, alguien ha decidido hacer una suerte de reality con 314 famosos y la muerte por medio. La lista en sí ya hace gracia porque parece que ha sido elegida por el bot aleatorio: están Dani Güiza y El Zatu, Ramón Perroviejo y Jessica Goicoechea, por ejemplo. Pero no entraremos hoy en debates sobre qué es la fama y qué no, a quien le interese que se vea este vídeo de Gustavo Bueno, que ver vídeos de Gustavo Bueno siempre es, como mínimo, entretenido.

Pero la enjundia aquí, lo realmente importante no es por qué hay personas de más de 12 años enganchadas a un juego aleatorio porque también hay personas de más de 12 años rallándose por si dar o no un like en Instagram o porque alguien a quien apoda crush a pesar de tener más de 12 años no les ha contestado a un jodido Stories.

Lo realmente importante no es siquiera quién ganará el Famous Spanish War Bot, eso da igual, si lo elige un algoritmo aleatorio. Lo trascendental en todo este asunto es qué sería lo mejor que podría ocurrir en el Famous Spanish War Bot. Lo óptimo entre la gran posibilidad, el enorme abanico de opciones que se abre ante nosotros. Como que se produzca un magnicidio y alguien (Paula Gonu, yo que sé) asesine al Ciudadano Felipe VI. O se carguen al pobre Ramón Perroviejo :(

Sería cuanto menos metafórico, una simulación de la lucha entre el antiguo y el nuevo régimen del humor blanquito que José Mota se cargara a un Javi. Al Javi Calvo, Calvo de apellido, no como Cepeda, porque el otro ya feneció en la lucha: lo liquidó ni más ni menos que Mariano Rajoy.

Tampoco estaría nada mal que La Reina del Brillo pasara por la guillotina a Isabel Preysler o a Florentino, dejar volar la imaginación y conjeturar con que cometió el delito en su Vallecas natal, hasta donde se los llevó raptados en un patinete eléctrico robao. El ajusticiamiento fue, por su puesto, retransmitido en un directo de Instagram en el cual la gente la jaleaba irónicamente y le mandaban botellas de vodka por Glovo para celebrarlo.

Estaría guapo también que El Zatu asesinara a Yung Beef o al Tangana, en la materialización de esta durísima declaración de Ernesto Castro que vaticina que 2019 será el año en el que la música urbana se vaya por fin al carajo. O que Kidd Keo se batiera en duelo a muerte con Julio Iglesias y el primero le cantara el Dracukeo en acústico al segundo como previa. Lo peor es que le iba a gustar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

Pero lo realmente guapo, lo mejor que podía pasar en el Famous Spanish War Bot, lo que sería no ya solo divertido sino de utilidad social, ya que contribuiría a alimentar los mitos fundacionales de lo que quiera que sea España sería que el creador rectificara, reconociera su error e incluyera en la lista al jodido Jordi Hurtado. Si no lo hace, muchos no se lo perdonaremos jamás, como Álvarez de Toledo a Carmena. Que, por cierto, tampoco están en la lista.

