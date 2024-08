Gente nos cuenta qué es lo que lleva más tiempo pudriéndose en su nevera

Poca broma, si algo podemos decir de las neveras es que son lo que diferencia al hombre de los animales. Estos electrodomésticos nos permiten vivir vidas más relajadas y hacen que podamos, no sé, escribir libros o construir edificios mientras no nos tenemos que preocupar por tener que comernos las cerezas que acabamos de recolectar o devorar el lomo de ese antílope que acabamos de cazar. También nos permiten pasar los inviernos sin tener que comer encurtidos o carne seca cada maldito día. O sea, poca broma.

Lo que pasa es que, a veces, este poder que se nos ha concedido no lo valoramos lo suficiente y convertimos este invento en un generador de horrores y despropósitos. Que podamos alargar el estado de conservación de ciertos alimentos no significa que los convierta en imperecederos. Hay gente ahí fuera que lleva cinco años con un intento de chorizo acumulado en el fondo del frigorífico, un ser que ha desarrollado pelos y que está a punto de aprender a comunicarse.

Videos by VICE

LEE: Neveras de jóvenes que se acaban de independizar

Ya sabéis de lo que hablo, del mítico medio limón que utilizaste para hacerte un cubatilla en casa y que ahí se ha quedado; de esa lata de jalapeños de cuando te dio por hacer unos nachos caseros y que ya lleva ahí tres años; de esos inmortales sobres de kétchup del McDodnald’s o de ese queso rallado que contiene más «queso verde» que «queso normal».

Eso sí, no siempre son alimentos lo que lleva más tiempo ahí amotinado; a veces la gente tiene documentos, mandos de televisión o droga metida ahí durante años. Para averiguar qué manjares y artefactos viven ahí dentro preguntamos a varias personas “¿qué es lo que lleva más tiempo pudriéndose dentro de tu nevera?” y eso es lo que nos contestaron.



Detalle del tranchete pegado a un lateral del interior del frigorífico

LIDIA, 28 AÑOS, UN TRANCHETE PEGADO EN LA PARED DE LA NEVERA

VICE: ¿Cuánto tiempo lleva ese queso en la nevera?

Lidia: Sale del Dia, lo compramos el mes de febrero de 2017, no sé si será comestible, no me atrevo a probarlo y nadie lo tira.

¿Por qué?

Supongo que por pura vagancia. Vivo con mi novio y somos demasiado vagos como para tirarlo.

¿Y por qué no se comió en su momento?

Pues no se comió porque se desvió del paquete y se quedó ahí pegado, en el lateral de la nevera. No es la primera loncha que se me queda pegada. Además el queso del Dia es bastante malillo.

¿Cuánto tiempo más crees que estará ahí pegado?

Pues lo he tirado ahora por vergüenza y como estoy limpiando la comida de Reyes pues he aprovechado.

Al menos este artículo ha servido para algo.

Creo que ha servido para ver lo cochinos que somos mi novio y yo.

Esta no es la nevera real, pues lo de los gusanos pasó hace tiempo / Foto vía el usuario de Flickr alanstanton

ARNAU, 29 AÑOS, UN POLLO CON GUSANOS

VICE: ¿Qué es lo más podrido que has visto en una nevera?

Arnau: Una vez un colega estuvo fuera una temporada y cuando volvió se encontró con unos gusanos que habían nacido de un trozo de carne de pollo.

¿Cuánto tiempo llevaba ese pollo ahí?

Unos tres meses. El problema es que durante ese tiempo se fue la luz del piso y en la nevera hubo una reacción química muy fuerte.

¿Qué hizo con ese trozo de pollo?

Pues el colega nos llamó y sacamos la nevera entera del piso, la vaciamos y la llevamos a un lavadero de coches a presión para limpiarla, rollo Karcher. Para llevárnosla la precintamos entera con film transparente y cinta americana y la montamos en mi Range Rover.

Íbamos a tirarla cuando la sacamos pero era demasiado nueva y nos dio pena.

¿No es un poco exagerada la reacción de querer tirar TODA LA NEVERA? No sé, ¿cómo de fuerte puede ser el hedor? ¿Cómo describirías el olor con el que os encontrasteis?

No daba tiempo ni a pensarlo, era una arcada instantánea.

¿Cómo eran los gusanos? ¿Eran de esos pequeños y cortos?

Sí, eran muy pequeños. Había muchos, no sé cuántos. Cabrían en un bote de cereales, ¿unos 300?

¿Ahora la nevera está totalmente operativa?

Supongo que sí. El piso era alquilado y ahora ahí vive una familia. Ellos no saben nada, supongo.

100 g ‘di prodotto italiano’ en este estado

LARA, 30 AÑOS, UN BOTE DE TOMATES SECOS

VICE: ¿Cuánto tiempo lleva ese bote de tomates secos en la nevera?

Lara: Lo compré hace cuatro años y apenas he comido tres o cuatro tomatitos secos.

¿Por qué lo compraste si luego has pasado completamente de él?

En mi anterior trabajo me daban Tickets Restaurant, y una vez al mes me gustaba ir a una tienda de productos italianos a comprar comida. Pensé que para una cena en casa con muchos invitados los necesitaría, pero la cena nunca llegó y un día decidí comerme un par. Los fui dejando… hasta hoy.

¿Crees que es comestible actualmente?

No lo sé. No me atrevo a probarlos porque el aceite hace años que se cuajó y ahora hay como unas esferificaciones de aceite por todo el bote. Pero al tratarse de una conserva puede que esté bueno, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta? No pone fecha de caducidad.

¿Cuándo darás el paso y lo tirarás?

Igual va siendo hora, pero es que tampoco me molesta, no necesito el espacio que ocupa para otra cosa y me he acostumbrado a tenerlos ahí.

¿Si fueran seres vivos, qué les dirías?

Que me gustan, de verdad, y que lamento no haberles dado el cariño que merecían.

Cerveza y papeles

ANTONIO, 27 AÑOS, UNA SOLICITUD DE EMPLEO

VICE: ¿Qué hace una solicitud de empleo en una nevera?

Antonio: La nevera es prestada, solo la usamos para enfriar cervezas en el local de ensayo. La solicitud ya venía dentro cuando nos la prestaron.

¿Por qué sigue ahí?

Realmente nadie de los seis amigos que usamos ese refrigerador la ha querido sacar. Creo que queda bien ahí. Ahí se quedará hasta que el dueño del refrigerador lo quiera lavar.

Tiene cierta belleza, ¿no?, un punto incluso místico.

Es algo metafórico o realista.

¿Vosotros, los del grupo, tenéis empleo?

Yo no toco en ese grupo, ese local es donde ensaya mi hermano, el local está cerca de casa. De nuestro grupo de amigos nadie tiene empleo, solo dos de nosotros hemos estudiado. Yo y el dueño de la nevera.

¿Qué sentido le das a la imagen de una solicitud de empleo metida en una nevera?

Es como detener el momento de volverte un adulto con empleo estresante y esas cosas, detener lo de llevar una vida rutinaria.

Pues que nadie saque eso de ahí, por Dios.

Mi hermano toca rockanrol, se trata de pasarlo bien. Esa solicitud congelada es lo más rebelde y punk tal vez. Eso de buscar trabajo estará en la nevera un rato pero algún día tendrán que sacarla, eso creo.

Sí, algún día habrá que sacar la solicitud de la nevera, abandonar el sueño del rock y buscarse un trabajo, ¿no?

Obviamente, al menos yo lo veo así. Los demás no sé.

Este palo es un chorizo.

NORA Y CELIA, 23 AÑOS, CHORIZO SECO

VICE: ¿Cuánto tiempo lleva este tronco en la nevera?

Nora: El chorizo llegó hará unos cinco meses, cuando Celia, mi mejor amiga y compi de piso, lo trajo a casa porque bajó a Valencia y se lo dio su madre. Celia tiene un poco de síndrome de Diógenes y coge cariño a cualquier objeto en menos de dos segundos. El del chorizo es un caso más.

¿Siempre ha sido negro y seco?

Antes era rojo como la sangre, lo juro. Cuando lo trajo estaba casi crudo, es un chorizo de cacería y lo puso a secar un par de meses. Yo le recordaba todos los días que ahí tenía un chorizo que iba a empezar a mutar y me decía que todavía le quedaba un poquito para estar «increíble».

¿Lo habéis probado alguna vez?

Solo la he visto comer chorizo una vez y otra que hizo un tupper de arroz con chorizo para llevar al trabajo. Dice que estaba muy bueno (el arroz claro, el chorizo dice que estaba bastante «fuertecito»).

¿Pensáis tirarlo a la basura algún día?

Lo peor de todo es que Celia sigue con la idea de usarlo para hacer unas alubias y literalmente dice: «Menudo saborcito rico les va a dar».

Es la crema esa de arriba, la de «Piernas pesadas»

JACOBO, 41 AÑOS, BOTE DE CREMA PARA LOS PIES

VICE: Hola Jacobo, ¿cómo llegó la crema a la nevera?

Jacobo: La crema la compró mi chica, hoy ya mi mujer, en primavera del 2009. Se le ocurrió ponerla ahí para que al echársela estuviese «más fresquita», condenando al bote hasta el día de hoy.

¿Está caducada, se puede utilizar?

Viéndola por fuera parece bastante utilizable, pero si abres el tapón tiene como pústulas marrones alrededor de la boquilla, y su olor, que ya era penetrante en su momento, ahora provoca un intenso lagrimeo al instante.

¿Alguien ha hecho ademán de tirarla?

Ha habido varias ocasiones de tirarla, pero no hemos sido capaces. Algo entre el cariño y la superstición nos lo impide.