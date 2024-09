Giorgio Moroder ama el EDM

El día de hoy el pionero del disco Giorgio Moroder publicó los detalles de su esperado nuevo álbum Déjà Vu. Incluyendo colaboraciones con gente como Kylie, Britney, Kelis y Charlie XCX, se perfila como un romance pop, por publicarse el 12 de junio para darnos un máximo impacto veraniego. Unos meses atrás nuestros colegas en Alemania tuvieron la fortuna de conversar con el hombre que prácticamente construyó la escena club con una sola mano. Así estuvieron las cosas.

La historia de Giorgio Moroder es la de un chico que creció en un pequeño pueblo de Bolzano, Italia y terminó convirtiéndose en uno de los músicos más importantes del siglo XX. Se lee, en papel, como si fuera un cuento de hadas. Moroder, un chico bendecido con un espíritu innovador, creó nuevos géneros, y terminó trabajando con casi todos los nombres importantes en la historia reciente, y, entre otros logros, acumuló unos 200 discos de oro y platino además de tres premios Oscar.

Videos by VICE

Pensarías que para este punto de la historia el hombre conocido por su familia como Hans-Jorg podría darse el lujo de sentarse, satisfecho con sus logros, contento con poder decir que ha trabajado con Elton John, Janet Jackson, Daft Punk, los Rolling Stones y más. Pero no es así. Este año lanzará su primer álbum en solitario en treinta años y THUMP tuvo la fortuna de pasar un rato con Moroder en Múnich. Comimos chocolate y hablamos acerca del pasado, el presente y el emocionante futuro.

THUMP: Sr. Moroder, primeramente me gustaría viajar por el tiempo a la época en que tenía 19 años y recién había dejado Bolzano.

Giorgio Moroder:Me habían ofrecido la oportunidad de tocar como guitarrista en la banda de un hotel en Suiza. Luego de un par de semanas, el pianista sugirió que cambiara la guitarra por el bajo. Así fue como comenzó mi carrera musical.

¿Viste esto como una oportunidad de escapara de Bolzano? La minoría ladina a la que perteneces, fue suprimida por el estado italiano y hubo disturbios.

No, mientras me alejaba, estaba muy tranquilo. No me importa nada de eso. Quería ser un músico y en Val Gardena no puedes vivir de la música. Terminé trabajando en Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania y Francia. Estuve de gira durante unos siete u ocho años.

Durante esta época terminaste en el legendario Scotch Club en Aachen, que fue la primera discoteca de Alemania, ¿cierto?

Sí, eso es cierto – es una especie de mezcla entre ser un DJ y un cantante. Mi manager, el Sr. Ouirini se dirigió a DDO – que era una especie de discoteca alemana – y gracias a eso estuvimos en todos lados: Hamburg, Hannover, Kassel. Y cada noche regresábamos a Aachen.

¿De verdad dormías en un coche como dices en el track de Daft Punk?

Así fue. Era un Mustang Fastback y era algo frío.



Adelanta las cosas un poco y estás aquí en Múnich.

Sí, Berlín estaba muy lejos de casa. Mi primer hit ocurrió en Berlín, «Mendocino», el cual vendió un millón de copias. Pero fue aquí en Múnich, fue donde todo comenzó de verdad. Ahí, después de todo, fue donde conocí a Donna Summer.

¿Eras parte de la legendaria escena de la vida nocturna en Múnich?

No, en realidad no. No soy un gran bailarín. Solía poner a prueba mi propio material. Si el dancefloor se vaciaba, sabía que tenía que tirarlo a la basura.

Ahora estás involucrado con la escena club de nuevo, a nivel mundial.

Me encanta – ser DJ actualmente es algo enorme. También es dinero fácil. Después de todo, sólo necesitas una memoria USB. ¡Sin bandas!

¿Crees que el culto del DJ es benéfico para la música?

Creo que eso es bueno, porque es una dirección completamente distinta y los buenos DJs también son muy buenos artistas. Mereces ese tipo de reconocimiento. Existen sólo unos cuantos entre los miles que hay que son capaces de hacerlo bien. Aquellos que están ahora en el top 20, no son sólo buenos DJs, sino que también buenos productores y compositores. No es tan sencillo como parece.

¿A quién quieres ver tocar?

Soy amigo de casi todos ellos. He trabajado con David Guetta, Tiësto, Calvin Harris y Skrillex tambuén. Y Avicii.

He escuchado algunos demos de tu nuevo álbum. Puedes darte cuenta inmediatamente de que provienen de un fan del EDM. No es una nostalgia inmediata.

Sí, sí. La compañía quería que hiciera algo más disco, pero no me interesó tanto.

¿Te afectó el movimiento anti-disco en EEUU?

No, para entonces ya me había desaparecido, no afectó. Ya estaba haciendo cine cuando la música disco había muerto. Debo admitir que no había notado ninguna resurrección tampoco.

A todos les gusta, desde Daft Punk hasta Justin Timberlake, Katy Perry hasta Arcade Fire.

Bueno, la música dance nunca se fue. La palabra disco tal vez se desvaneció, pero básicamente todo ha seguido funcionando igual que antes. Lo llamábamos dance y ahora le dicen EDM. La música dance moderna siempre existirá.

El nuevo lema es, «los 74 son los nuevos 24». ¿Qué consejo te darías a ti mismo a los 24 años?

¡Haz todo exactamente como lo has hecho hasta ahora!

Déjà Vu será publicado en Giorgio Moroder Music el 12 de junio.