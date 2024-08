G.U. tiene ya en Mixcloud toda la serie «Global Underground»

Sabemos que series como DJ Kicks, Fabric o Global Underground, han jugado un papel determinante para acercar la cultura DJ al gran público, y el hecho de que hayan sido o sigan siendo publicadas en formatos físicos les da un valor añadido, pero en estos tiempos en que, generacionalmente, la música se ha abierto caminos digitales para ser escuchada y difundida, no podemos pasar por algo cuando navegando Internet encontramos que alguien se ha tomado el tiempo para compartirlas en línea.

En el caso de la serie Global Underground, notamos que varias de estas ligas han estado en esta cuenta de Mixcloud por lo menos desde hace un año, y aparentemente se trata de la cuenta oficial de la plataforma discográfica a través de la cual dieron salida a este catálogo. En la cuenta ponen:

This account has created for you, for your neighborhood, for the next generation and for anyone who loves global underground.





Esta cuenta se ha creado para ti, para tu vecindario, para la próxima generación y para todos los que aman Global Underground.

Así si quieren 42 sets agrupados en 42 discos dobles de James Lavelle, Oakenfold, Solomun, Dave Seaman, Carl Cox y demás para disfrutarlos durante su temporada vacacional, solo tienen que ir acá.