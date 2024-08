‘Juego de tronos’ ha terminado de la peor manera posible

Has sobrevivido a ocho largos años de Juego de tronos y, de alguna manera, esperabas más. Pero esta ya no es la serie que dejó a su personaje principal sin cabeza antes de la segunda temporada. No es la serie que mató a muchos de sus personajes centrales en la Boda Roja. Este no es ese Juego de Tronos, el fenómeno global que superó las expectativas del género de fantasía. En cambio, la mayor sorpresa del capítulo final de la serie, “El Trono de hierro”, fue que todo lo que pensábamos que iba a suceder, sucedió de la peor manera posible.

El público sabía por el episodio cinco que un Stark terminaría en el trono, el afortunado ganador fue Bran. Claro, los espectadores creyeron que Daenerys tenía que haber sido detenida después de volverse loca en el anterior episodio, pero al final todo lo que hizo falta fue una charla de Tyrion para que Jon Nieve la apuñalara en mitad de un beso.

Juego de Tronos siguió girando alrededor de la política, el espionaje y el espectáculo hasta que aparecieron los créditos finales. Pero el recorte presupuestario de la octava temporada, en gran parte provocado por las ganas de David Benioff y DB Weiss de terminar la serie antes de que estuviera lista, produjo uno de los peores finales en la historia de la televisión.



Si bien habrá mucho tiempo para analizar lo que llevó a un fenómeno como este a este final de estas dos últimas temporadas, es dolorosamente fácil hablar sobre los elementos más obvios que hicieron que el final de la serie fuera tan ridículamente frustrante.

Inexplicablemente, Bran es el nuevo rey

Es difícil justificar esto. JdT tiene una inclinación por los giros argumentales y todo eso, después de todo, se trata de una serie de Benioff y Weiss, pero solo el Cuervo de Tres Ojos vio venir esto. ¿Se supone que debemos creer que solo hacía falta una sugerencia de Tyrion, hombre del que todas las partes desconfían, para colocar de repente a Bran como la mejor opción para gobernar? ¿Se supone que debemos comprar que en una serie que se pasó temporadas enteras deleitándose en la lucha política y en la lucha contra el gobierno, se decidió todo gracias a un discurso de ascensor de Tyrion sobre las personas con las mejores historias?

Incluso perdonando todo esto, no hay nada gratificante en la historia de Bran. Durante toda la quinta temporada, estuvo “ausente” de la serie. En la sexta temporada, él era ese chico de Poniente que mordisqueaba la corteza psicodélica del árbol arciano, murmurando sin cesar sobre ser “el cuervo de los tres ojos” y no “querer” nada. Y ahora que el Rey de la Noche ha sido derrotado, la serie no ha hecho nada para preparar al nuevo líder, Bran el Tullido, que está aparentemente listo y dispuesto a tomar el trono.

Así que aquí está el truco: ese Bran que realmente sabía del pasado, del presente y del futuro, se pasó temporadas enteras mirando en silencio a otros personajes, sabiendo que estaba destinado a ser rey. Olvídate de las miles de personas quemadas por un dragón. Olvídate de los innumerables inocentes que pudieron haberse salvado. Bran sabía todo el tiempo que esto pasaría. Lo cual no parece que esté muy bien.

Daenerys se merecía más

Después de una conversación acalorada con Tyrion, Jon Nieve se enfrenta a su tía Daenerys para hablar sobre su ataque sobre Desembarco del Rey. Una cosa lleva a la otra y Jon abraza a Dany, proclamándola su reina antes de besarla. Entonces la mata.



Es algo tan frío y tan fuera de lugar para un protagonista conocido por ser estúpidamente leal y honorable a pesar de los cambios de Dany durante los últimos tres episodios le deslice la lengua por la garganta mientras la apuñala. Era la forma más barata y rápida de librar a la serie de un gran problema que se había creado, sin tener en cuenta la credibilidad, claro. La dolorosa relación entre estos dos requería una cantidad igual de tiempo para deshacerla. Dany era un personaje complicado que perdió a su familia, a su hogar, a su hijo, a los dragones y a sus amigos a lo largo de ocho temporadas de televisión, para terminar de esta manera en un instante. A cada personaje en esta serie, por muy pequeño que fuera, se le dio una oportunidad de redención, pero a Daenerys no le dieron la misma oportunidad.

¿Drogon entiende ahora de simbolismo?

¿Qué pasa con Drogon? En un episodio no puede enfrentarse a una flota de barcos liderados por un pirata trastornado. En el siguiente, no solo destruye esos barcos, sino que también destruye Desembarco del Rey. Y ahora, cuando encuentra a su madre muerta a manos de Jon, reacciona derritiendo el Trono de Hierro con un fuego implacable. Es un poco demasiado evidente.

Antes pensábamos que los dragones eran armas imparables, pero en la temporada final de la serie sus habilidades eran inconsistentes. Un arma indestructible plantearía problemas desde una perspectiva narrativa, por lo que la idea de que un dragón mate a uno de los personajes clave no funciona del todo. Pero es difícil no preguntarse por qué Drogon no dirigió su ira hacia Jon Nieve, que había acuchillado a su madre. En cambio, el dragón convirtió el Trono de Hierro en lava, destruyendo un símbolo que ha causado su propia destrucción. ¿Satisfactorio? Sí. ¿Cutre? Mucho.

Brienne malgastó sus últimos momentos

Cuando en Juego de tronos acabó la guerra en el norte, vimos a Brienne con la misma armadura dorada que llevaba Jaime. Ahora es la jefa de la Guardia Real de Bran, y como un deber, es su responsabilidad llenar el Libro Blanco que registra las acciones de cada miembro que sirvió a la corona. En los últimos minutos, Brienne no se considera a sí misma como la primera mujer en ser nombrada caballero en la historia de Poniente. Ella ni siquiera comienza su propia página. Lo que hace en cambio es actualizar la página de Jaime, el mismo Jaime que la abandonó, pintándolo como un héroe y un obstinado romántico.

Ya es bastante malo que su arco narrativo de esta temporada se burlara de una mujer que parecía ferozmente independiente para reducirla a una mujer desconsolada por un amante incestuoso, pero hacer que sus últimos momentos estén definidos por este mismo hombre es el peor final posible para el personaje más puro de esta serie.

Arya Colón

Arya se va en su barco como Cristóbal Colón. Para aquellos con buena memoria, en la sexta temporada, le preguntó a Lady Crane sobre el oeste de Poniente, a lo que Lady Crane se refirió como el borde del mundo. Arya sonrió y dijo que le gustaría ver eso.



El arco narrativo de Arya es uno de los más indulgentes, a pesar del hecho de que necesitó una sola conversación con El Perro para abandonar todo lo aprendido durante años de entrenamiento en asesinatos. Ella siempre ha sido la Stark que se negó a sentar la cabeza y es lógico imaginar que terminaría en un bote dirigido a Dios sabe dónde. Pero aún así, no usó una sola cara durante toda esta temporada, lo que hace que su personaje en esta temporada parezca un poco de relleno.

El final de Jon

Así que al final, después de matar a Daeneyrs, el castigo de Jon Nieve será ser enviado de vuelta al muro. Por alguna razón, un hombre cuya muerte y resurrección le permitieron marchar hacia el sur y volver a tomar Invernalia, convertirse en Rey del Norte, alinearse con Daenerys y derrotar al Rey de la Noche, termina con una despedida tan sosa. Mientras tanto, Tyrion, que no hizo ni la mitad por el reino, se beneficia de convertirse en Mano de un Bran recién coronado. Supongo que Jon representa realmente al espíritu de su tío Ned, y al final su honor lo coloca en la posición exacta en la que terminó. Al menos vivimos su reunión con Fantasma.

Tyrion se convierte en la Mano de Bran pero… ¿por qué?





Vale, Bran murmuró algo acerca de que Tyrion necesitaba arreglar todos los problemas que había causado. ¿Pero era esto simplemente una formalidad? ¿Qué tipo de consejo necesitaría un tipo que puede ver el pasado, el presente y el futuro en términos de estrategia, política o planificación?

De verdad lo llamaron “Canción de Hielo y Fuego”…

Tyrion hace la pregunta que todos tenemos miedo de preguntar: “¿Qué es esto?” Aparentemente, es la historia de las guerras del archimaestro Ebrose desde la Rebelión de Robert y, según Sam, “lo ayudé con el título”. Y luego, nos enfrentamos al cringe colectivo de uno de los momentos más difíciles de la historia de la televisión. Quiero decir… Dios mío. Mira, sé que Benioff y Weiss adoran el trabajo de George R.R Martin, pero tal vez no fue una buena idea titular literalmente así. ¿Cómo podría alguien realmente escribir eso y pensar que era una buena idea? Creo que esto dice mucho acerca del desafortunado final de esta temporada.

Este artículo apareció originalmente en VICE CA.