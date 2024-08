Lee ‘Scratch’ Perry vuelve a Bogotá

La leyenda detrás de joyitas de la discografía jamaiquina como The Upsetter (1969) o Super Ape (1976), ganador del Grammy como mejor artista de reggae en el 2002, productor de bandotas como Bob Marley & The Wailers, Max Romeo, Jacob Miller o The Congos, y genio loco de la experimentación sonora que dio lugar a la creación del dub, el místico y mítico Lee Scratch Perry, vuelve a Colombia este año después de la gira con la que conmemoró no solo sus 80 años, sino las cuatro décadas de Super Ape.

Antes de su presentación en Medellín en el Breakfest 2017, Perry pasará por la capital el próximo 5 de octubre y con toda su locura y junto al Subatomic Sound System, calentarán el ambiente en Armando Music Hall, lugar destinado para que los amantes del dub y seguidores de la leyenda jamaiquina, se junten en comunión para un desmadre sudoroso.

Vayan agendándose y comprando sus boleticas poracá.



