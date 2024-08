La vida en la carretera con Los Nastys

Sharon López lleva varios años haciendo de su vocación, la fotografía de conciertos y festivales, su profesión. Empezó retratando a Cage The Elephant con su móvil y gracias a ello ha podido colaborar con Phoenix, Wombats, Anteros, The Sherlocks, Dream Wife, Live at Leeds, Great Escape o incluso The Vaccines. Asegura que vivir los conciertos desde otra perspectiva ha sido de las mejores experiencias de su vida.

Y es que, según dice, ver a otros disfrutar y poder capturarlo es sin duda la mejor y la parte más gratificante de ser fotógrafa.

Con la llegada de la primavera las bandas salen de gira y hacen la mayor parte de sus bolos. Detrás de cada concierto se esconden muchas horas de carretera y manta que los fans no solemos apreciar. Por eso hemos querido que Sharon comparta una experiencia más personal y cercana con Los Nastys y nos muestre la cara más íntima y cercana de los conciertos, aquellos momentos especiales que no solemos ver en redes sociales. Estas son las mejores fotos que ha hecho mientras acompañaba a Los Nastys en su particular road trip.





VICE: ¿Cómo definirías los momentos que has retratado en estas fotos?

Sharon López: Diversión. Es imposible no divertirse con Los Nastys, me he reído mucho este fin de semana. Todo lo que vives junto a ellos tiene su parte cómica. Puedo ver muchas de estas fotos y reírme recordando lo que hay detrás de ellas.

Recuerdo especialmente una anécdota que en el momento fue bastante embarazosa, por la tensión que hubo, pero luego no podíamos evitar reír recordando el estrés que habíamos pasado. Fue cuando, después de muchas horas de carretera entramos a un parking con la furgo. Nos quedamos literalmente atrapados, pero Luis seguía intentando y la furgo quedó destrozada por todos lados. Estuvimos bastante rato haciendo bromas sobre aquel momento.





¿Qué representa para ti el hecho de tenerlas en papel?

Sin duda es un recuerdo para siempre. Las tienes mucho más a mano y es más fácil ponerte a mirarlas recordando cada momento. A veces con el digital eso se pierde. Yo no he vuelto a mirar muchos de los álbumes que tengo, simplemente porque hago millones de fotos y luego me da una pereza tremenda ponerme a revisarlos. Con las instantáneas te piensas mucho más la foto que vas a hacer, capturas momentos más significativos que con la digital, que yo prácticamente le hago fotos a todo.





Cuando disparas con instantáneas, ¿cómo eliges cuándo disparar y convertir un momento en “la foto”?

Yo creo que lo sientes. Con Los Nastys es muy fácil, están todo el tiempo haciendo bromas, Luis sabe regalarte muy buenos momentos para capturar. Pero todo es cosa de poner el ojo, observar y disparar cuando sientes que debes inmortalizar ese momento. Creo que es un poco complejo de explicar pero más o menos siempre sabes cuándo debes hacer la foto, es algo que se siente.





Los Nastys ya han dicho en varias ocasiones que la gente que les va a ver espera algo de ellos ¿Qué crees que espera su público y cómo consigues plasmar ese deseo en una foto?

Son muy buenos en directo y la gente sabe realmente a lo que va. Van a hacer pogos, a volverse locos y bailar. Por otra parte, Luis hace un show que siempre te da mucha adrenalina, se contagia y te vuelves loco. La primera vez que trabajé con ellos, Luis acabó desnudo en el escenario, y son sin duda, las mejores fotos que tengo de un concierto. En una palabra: SAVAGE. Esta vez en Ourense se ha contenido, pero tenemos pendiente volver a salas y capturarlos en estado puro. Es gracioso porque mientras estaba en el concierto una chica me dijo “Los Nastys si no se desnudan no son Los Nastys” se lo comenté a Luis y se le escapó una sonrisilla, ha malacostumbrado a su público. Pero a mí me parecen una locura cuando pierden la cabeza. Así que respondiendo a tu pregunta, intento capturar los momentos de más energía de cada uno de ellos, te los dan sin duda, solo tienes que saber los puntos en los que vas a tener la foto que esperas tú y los fans.





No es la primera vez en tu carrera profesional que acompañas a grupos durante sus giras, pero nunca antes te habías subido a una furgo con ellos ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado en tu roadtrip con Los Nastys?

Lo más surrealista fue que Luis se tuvo que ir a urgencias porque se le había infectado el dedo por un corte mientras cortaba jamón. Antes de la prueba de sonido, se tuvo que ir directo a urgencias porque tenía el dedo como una morcilla. Luego nos dimos cuenta que teníamos que haber documentado eso… Pero sí tenemos fotos de la ralladura que le dio Luis a la furgo mientras intentábamos entrar en un parking minúsculo. Aunque fueron momentos de tensión no puedo evitar recordarlo y no reírme.

¿Cuál es para ti el mejor momento de retratar a un grupo para poder captar toda su esencia?

Los momentos sobre el escenario son muy importantes sin duda la imagen y la esencia está allí, pero a medida que voy trabajando con grupos me doy cuenta que hay un mundo increíble para fotografiar cuando estás conviviendo con ellos. Cuando paras en la carretera para echar gasolina o descansar, cuando te cuelas en sus habitaciones, cuando los nervios están a flor de piel antes de salir al escenario… Me encanta ese mundo y los fotógrafos tenemos esa carta para poder observar y hacer imágenes icónicas. Una pequeña ventana indiscreta.