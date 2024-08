New Order al expuesto en ‘Decades’ su nuevo documental

La productora audiovisual Sky Arts anunció que el próximo 22 de septiembre saldrá Decades, un documental sobre New Order con vistas a la colaboración que realizaron con Liam Gillick, artista conceptual estadounidense, para el show sinfónico So It Goes que presentaron en el Manchester International Festival del 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=qtOkQRMG51E

En esa ocasión no tocaron su gran éxito “Blue Monday” y con una orquesta llena de sintetizadores caminaron en lo espacial recordando lo que fue Joy Division con temas como “Disorder” y “Heart and Soul”.



De hecho, el documental que ya se avecina habla de la vida que lleva la banda de Manchester en el estudio y una mirada a su pasado del cual no se escapa Ian Curtis. Mike Christ, británico especializado en documentales deportivos, es el director de esta pieza que se anuncia 40 años después de la primera aparición de la banda inglesa de post-punk en televisión.

