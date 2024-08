Personas influyentes nos cuentan qué triunfará en 2018

2017 será recordado como el año en el que un centenar de policías convivieron durante semanas en un barco de los Looney Tunes. Como la añada del spinner, de las hipotecas fijas, de las banderas rojigualdas en los balcones y de los abrigos esos de la bandera de Noruega. Como el año en el que Operación Triunfo volvió a molar y quisimos intuir que la peña ya estaba cansada de estridencias en la tele y como el año en el que el mundo se llevó las manos a la cabeza con el Caso Weinstein pero la RAE no admitió en su diccionario la palabra heteropatriarcado pero sí el término pinqui.

2018 no lo tendrá fácil para igualar a este año guionizado por Buñuel, por Cuerda, por Lanthimos. Pero, para ir preparándonos, le hemos preguntado a 10 personas influyentes qué creen que lo petará en sus parcelas de influencia en el próximo año. Estas son sus conjeturas.

Videos by VICE

Imagen vía Elba Fernández

PANTOMIMA FULL, GENTE DE LA BROMA

«Estamos en una etapa en la que en todos los ámbitos estéticos lo está petando lo vintage. No tiene mucho sentido, pero llega final de año, te observas y te ves vestido con unos vaqueros bombachos, una sudadera Champion como la que llevabas en el instituto y unas Reebock Classic. Todo mientras escuchas vinilos en el tocadiscos de tu salón decorado como una copia mala de los despachos de Mad Men.

Siguiendo con esta estela de estupidez, apostamos porque lo vintage también lo petará en el humor: va a volver EL CHISTE. La gente más cool de los barrios más trendy se sorprenderá diciendo: ‘Te voy a contar uno de Lepe’; o ‘Van un inglés, un alemán y un español…’ o ‘Mamá, mamá, en el colegio me llaman cabezón…’. El chiste rancio dará la vuelta y pasará a ser el chascarrillo normal en agencias de publicidad, sellos musicales, peluquerías modernas o clubs de electrónica. Padres random e hijos/as tatuados tendrán más complicidad que nunca. Todo gracias al retorno del EL CHISTE».

Aquí le preguntamos a Rober Bodegas, de Pantomima Full, por sus ocho horas perfectas.

Imagen vía Ernesto Castro

ERNESTO CASTRO CÓRDOBA, FILÓSOFO

«En 2018 la corriente filosófica internacional que va a pegar fuerte en España es el realismo especulativo/la ontología orientada a los objetos/el aceleracionismo. ¿Qué es el realismo especulativo? Una corriente filosófica que cree en la existencia de entidades ajenas al ser humano (realismo) que pueden ser conocidas a través de un proceso particular (especulativo).

¿Por qué lo va a petar en 2018? Porque ya se han traducido los libros más importantes (Después de la finitud, El objeto cuádruple, Nihil desencadenado), la gente del mundo del arte contemporáneo empieza a interesarse en la corriente (el arte contemporáneo ha sido una de las vías de popularización de las corrientes filosóficas recientes, desde el posmodernismo a la izquierda lacaniana) y este tipo de filosofías gnósticas, que creen en la salvación individual o colectiva a través del conocimiento teórico y se despreocupan de la política, suelen tener éxito en periodos de reacción o contrarrevolución, como el nuestro (España vs. Cataluña, etc).

Filósofos de esa corriente a los que hay que seguir la pista: Quentin Meillassoux, Graham Harman, Ray Brassier y Nick Land. He escrito y he hablado sobre esta corriente filosófica aquí, aquí y aquí«.

Puedes leer aquí la entrevista que le hicimos a Ernesto Castro en VICE.

Imagen vía Nathy Peluso

NATHY PELUSO, MÚSICA, CANTANTE

«En 2018 las bandas van a volver a la música urbana. Los conciertos serán más importantes que cualquier videoclip o incluso que cualquier disco, apostemos por el directo de calidad. LIVE MUSIC. Al menos esto es por lo que yo lucharé. La música urbana va a cobrar más protagonismo como tal, los medios cada vez se empaparán más de este gremio que engloba tantísima música. El trap va a perder la fiebre. Se le acaba el brillo. Saldrá un derivado de él y se irá reinventando. Venderé muchos discos y daré muchos conciertos.

El productor Peter Party (de Big Menú) va a romper con todo, va a traer sonidos de los que nos habíamos olvidado. El sentimiento de fanatismo, el concepto de fan pasional, ese fan tan identificativo que encontramos en latinoamerica, crecerá en España.

Se escucharán más vinilos. Cuanto más nos modernicemos, más recurriremos a recuperar lo pasado. Yo veo un disc man y muero de emoción. No perdamos la cultura del CD. Es importante poder ‘palpar la música’ en algún tipo de soporte. Cobra otra importancia, se acerca al ritual de escuchar un disco. En lo digital se agiliza, pierde emoción. No es lo mismo comerte una hamburguesa que cocines paso a paso, desenvuelvas los ingredientes, veas como se cocinan, cómo se dora el pan, como se derrite el queso… a comerte una fast food.

Los ritmos africanos tomarán más protagonismo. Las playlist creadas por artistas cobrarán cada vez más importancia. Tendremos novedades de Stevie Wonder.

Algo que me tranquilizaría que ocurriese y que considero completamente NECESARIO E INDISPENSABLE para una sociedad es la conciencia musical colectiva, la educación y concienciación del papel tan importante que cumple la música en nuestro día a día, en nuestros actos. La unión mediante la música, la música como nexo, como DISCURSO, como pilar ejecutor.

Si no hay música, ¿hay vida?».

En I-D ya contaron por qué Nathy Peluso es lo mejor que le ha pasado a la escena musical urbana.

Imagen vía Darío Eme Hache

DARÍO EME HACHE, CREADOR DE CONTENIDO, HACEDOR DE COSAS EN INTERNET

«Más que que surgiera una nueva tendencia, que también, lo que me gustaría es que en 2018 desaparecieran algunas prácticas en cuanto a la creación de contenidos en internet. En YouTube y en Instagram sobre todo hay una ola de nuevos creadores que han entrado a las redes sociales y a internet sabiendo que se gana dinero. Puede parecer una tontería pero no lo es para nada, ya que cambia totalmente la percepción de esta gente de lo que está haciendo.

Esa mentalidad también implica muchas malas prácticas, como pueden ser el clickbait, spam asqueroso o vídeos sin ningún tipo de contenido real ni medianamente útil. Me gustaría que esto se redujera, porque la verdad que ahora mismo YouTube e Instagram son sendos pantanales de mierda muy grandes. Yo las comparo un poco con el amarillismo en prensa, lo que pasa es que en internet obviamente todos los procesos se multiplican en velocidad por mil. Pero es así. Estamos asistiendo al amarillismo del contenido online.

Por decir algo positivo, siempre me ha gustado mucho, aunque entiendo que es algo bastante de nicho, el hacer chistes y bromas con la Historia, con el análisis sociopolítico de épocas pasadas. Molaría poder hacer chistes con Prusia por fin para 2018″.

Imagen vía Clara Serra

CLARA SERRA, DIPUTADA EN LA ASAMBLEA DE MADRID Y CONSEJERA ESTATAL DE PODEMOS

«A nivel político, creo que en 2018 va a coger aún más fuerza la cuestión constitucional. Justo dentro de un año se celebrará el 40 aniversario de la Constitución, y espero que coincida con un enorme debate sobre las cosas que deberían cambiar, la necesidad de un nuevo pacto constitucional… Me gustaría también que el feminismo estuviera cada vez más presente en ese debate, que creo que lo va a estar.

Ha habido varios frentes respecto a la reforma constitucional que han sido muy debatidos: el territorial, los derechos sociales y la necesidad de blindarlos, la necesidad de regeneración democrática y de acabar con la corrupción… y creo que en 2018 es necesario que entre en juego el frente del feminismo. Nuestra Constitución nació dejando a muchas mujeres descontentas e incluso a algunas pidiendo que no se votara porque consideraban que dejaba algunas cosas fuera. Y creo que este debate va a ser interesante en política en 2018.

Centrados en una cuestión feminista, creo que el que entra será un año en el que se hablará mucho sobre la violencia sexual. Es una tendencia que ya se ha marcado en 2017 porque hemos tenido un juicio muy mediático, el de La Manada, pero creo que 2018 va a ser un año de una discusión sobre ello muy profunda. No solo un tema a tener en cuenta a nivel mediático o social sino que puede abrir incluso un debate jurídico, un debate acerca de cómo hay que entender y legislar la violencia sexual. Otro tema que creo que se debatirá cada vez más será la prostitución».

Aquí puedes ver el capítulo de Diario VICE en el que charlamos con Clara Serra sobre el feminismo en la política.

Imagen vía Óscar García Sierra

ÓSCAR GARCÍA SIERRA, POETA. LE DEDICÓ SU PRIMER LIBRO A UN RAPERO, A UNA ACTRIZ Y A UN DISEÑADOR RUSO

«Puffff, qué pereza la literatura y los señores que la controlan. Ya lo dijo Childish Gambino: ‘old white money, that´s the shit I gotta deal with’. A ver si los señores estos desaparecen para el 2018 y nos dejan tranquilos. Luego está el precio. Que pa gastarme 20 pavos en un libro que luego va a ser una mierda me los gasto en algo que me vaya a gustar 100% (un saludo a mi camello). Es un drama esto: las editoriales independientes publican casi los mismos libros que las no independientes; la movida de los recitales de poesía parece que va bien y genera dinero, pero qué pereza. Lo que más me jode es que no se puede hablar de literatura con la peña porque son mazo pedantes y dan ganas de potar.

Así que porfa un 2018 sin debates literarios. Lo peor de todo es que el boom de la internet (de autores que no sean superventas, me refiero) parece que se ha quedao un poco parao. La única esperanza es que estos sigan llegando poco a poco a las editoriales, como Maria Mercromina. Y que Luis Magrinyá publique una nueva novela pronto. Y que la de Luna Miguel salga cuanto antes. Y que Vicente Monroy se haga world famous. Y en medio de to este panorama parece que Fernando Gálvez Gómez es de los pocos escritores españoles que tiene algo contar, y que ‘adromicfms4’ de Yung Beef va a ser la mejor novela de habla hispana del siglo XXI».

Aquí reseñamos el primer poemario de Óscar García Sierra.

Imagen vía Oto Vans

OTO VANS, MAKE UP ARTIST Y CREADOR DE TENDENCIAS LINGÜÍSTICAS

«Mi predicción para 2018 es más bien un deseo, que ojalá se convierta en predicción: que las marcas de maquillaje presten más atención a los hombres a los que nos apasiona el tema. Noto que, por lo general, se cortan un montón a la hora de trabajar con nosotros y de enviarnos productos, le envían todo a Dulceida y todas estas. Jamás he visto a un chico, por ejemplo, abrir un paquete de L’Oreal.

Creo que deberían apostar mucho más por nosotros, porque realmente las mujeres están un poco ‘obligadas’ a usar maquillaje, les guste o no (obviamente a muchas les apasiona), pero los chicos si nos maquillamos es porque lo amamos. Mi único deseo —y ojalá se haga realidad— es que las marcas apuesten más por nosotros y que no les de vergüenza ni apuro apostar por nosotros como imagen».

Puedes leer aquí la entrevista en la que Oto Vans nos contó por qué se reía de los heteros.

Imagen vía Andrea Savall

INÉS DE LEÓN, GUIONISTA Y DIRECTORA

«La tendencia cinematográfica que me gustaría que petara en 2018 y que veo que despunta es la de hacer piezas personales. Películas de esas que, cuando ves el primer fotograma, piensas claramente «es una película de….» Y creo que hay una nueva generación de gente como Eduardo Casanova, Carlos Vermut o los Javis que tienen un estilo muy particular y que hagan lo que hagan, lo ves y lo reconoces.

Me gustaría que esta fuera la tendencia, la de tener y valorar películas de gente que hace algo personal. Que, aunque tenga influencias muy visibles, como ocurre por ejemplo en el caso de Carla Simón y ‘Verano de 1993’, el producto final, la visión sea muy particular. Y creo que la gente que estamos saliendo nueva, o a los que nos están dejando salir, tenemos todos una visión distinta, un estilo muy personal».

Imagen vía Erika Lust

ERIKA LUST, DIRECTORA DE CINE PORNO INDEPENDIENTE

«Poco puedo decir sobre las tendencias del porno convencional este 2018. Imagino que persistirán en su categorización y fetichización sistemática de la sexualidad por edad, raza y cuerpos. Interracial, ‘adolescentes destrozadas…’ La innovación en esta escena pasará por hacer lo mismo pero en realidad virtual.

En lo que a la escena indie se refiere, sí que hay novedades. Para empezar, la convocatoria que comencé el pasado octubre de 2016 para financiar y producir películas producidas por mujeres sigue en pie y avanza rápido. De momento ya he financiado y producido 15 películas para XConfessions, todas dirigidas por mujeres y rodadas en distintas ciudades del mundo, desde Brasil a Berlin, pasando por un próximo rodaje en Nueva York. El resultado ha sido increíble y ha aportado una diversidad palpable, tanto cinematográfica como en perspectivas sobre la representación de la sexualidad y de los cuerpos».