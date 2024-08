Reportan que Apple compró Shazam

Apple está comprando Shazam, la aplicación que sigue siendo la mejor manera de saber el nombre de la canción que estás escuchando y que no conoces o no recuerdas. TechCrunch informó los primeros detalles de la adquisición la semana pasada, pero la noticia fue confirmada por Apple vía The Verge. Recode dice que el acuerdo de 400 millones de dólares, de acuerdo con el informe de The Verge, es mucho menos que los mil millones de dólares en los que Shazam fue valuado la última vez.

Tanto Apple como Shazam proporcionaron declaraciones a The Verge, que puedes leer abajo, comenzando con la de Apple:

Videos by VICE

«Estamos encantados de que Shazam y su talentoso equipo se unan a Apple», dijo un portavoz de Apple a The Verge. «Apple Music y Shazam encajan perfectamente, comparten la pasión por el descubrimiento de nueva música y ofrecen excelentes experiencias musicales a sus usuarios. Tenemos planes emocionantes en puerta, y esperamos combinar con Shazam, una vez que sea aprobado el acuerdo de hoy».

Y de Shazam:

«Estamos muy contentos de anunciar que Shazam ha llegado a un acuerdo para formar parte de Apple», dijo Shazam en un comunicado a The Verge. «Shazam es una de las aplicaciones mejor calificadas en el mundo y apreciada por cientos de millones de usuarios y no podemos imaginar un hogar mejor para Shazam que nos permita continuar innovando y entregándole magia a nuestros usuarios».

No se han compartido más planes y el acuerdo aún está pendiente de aprobación, aunque es probable que Apple tenga la posibilidad de incorporar la tecnología de reconocimiento de canciones de Shazam para mejorar su app de stream. The Verge también señaló que Shazam ha estado luchando con sus ingresos en últimos años, ganando 54 millones de dólares en 2016. Puedes encontrar el resto de la información aquí.

