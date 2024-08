¿Qué probabilidades hay de que le rompas el pene a tu pareja?

En 2014, el diario médico revisado por especialistas Advances in Urology (Avances en urología) publicó un estudio con el fin de «determinar los mecanismos que predisponen a la fractura de pene así como la tasa de deformidad fálica a largo plazo y las funciones eréctil y de micción». En otras palabras, querían descubrir cómo se estaba rompiendo la polla la peña.

El estudio, que recogía registros médicos a lo largo de 13 años de los tres principales hospitales de urgencias y quirúrgicos de Campinas, Brasil, concluyó que la postura sexual de «la mujer encima» era la causa principal de la fractura de pene. Tras aquello, se publicó un artículo tras otro calificando la postura de «la mujer encima» como «la postura sexual más peligrosa».

El pasado mes de marzo, Askmen publicó los resultados de su propia investigación analizando datos de Google por estados y reveló las posturas sexuales más buscadas en EE. UU. Casualmente, se vio que la de «la mujer encima» era la postura más buscada en el país, con un asombroso 22 por ciento de diferencia con la segunda, la postura del perrito. Siendo que la postura sexual más buscada en Google en toda Norteamérica era también la «más peligrosa», me pregunté si no deberíamos empezar a preocuparnos por las personas con pene que hay en nuestras vidas.

Según la Dra. Debby Herbenick, poseedora de un Máster en Salud Pública, profesora adjunta en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Indiana y autora de The Coregasm Workout (Ejercicios para experimentar el orgasmo), la respuesta es no. «La de la mujer encima es una de las posturas sexuales más comunes en muchos otros países», dice a Broadly. Hay que tener en cuenta que «la mujer encima» es una categoría muy amplia que abarca desde la mujer sentada a horcajadas sobre el hombre hasta situarse de espaldas a él y otras posturas de las que nadie ha oído hablar. «Por fortuna, la fractura de pene es muy poco común y la mayoría de personas no presenta un riesgo elevado de sufrirla», dice la Dra. Herbenick. «No debemos clasificarla como ‘peligrosa’ porque no lo es».

Aun así, según el estudio, el sexo heterosexual es el que más riesgo presenta de resultar en fractura de pene, que con frecuencia va acompañada de dolor agudo, hematomas, inflamación y un chasquido. La lesión debe tratarse de inmediato y los profesionales médicos recomiendan acudir a urgencias inmediatamente después de sufrir cualquier daño en el pene sospechoso de ser una fractura.

Para situar el riesgo de fractura de pene en perspectiva, la población analizada en este estudio fue de más de 3 millones de personas. En 13 años de análisis de historiales médicos entre esa población, los investigadores solo encontraron 42 pacientes con fracturas de pene confirmadas, 14 de los cuales sufrieron su lesión por practicar sexo con «la mujer encima».

Pero según la Dra. Herbenick, no es simplemente que la mujer se sitúe encima lo que hace que esta postura sea más susceptible de desembocar en lesiones en el pene. Tiene más que ver con asuntos técnicos que acaban saliendo mal durante muchos tipos de sexo diferente: «Hay más probabilidades de sufrir una fractura fálica en posturas sexuales en las que el pene sale completamente del cuerpo de la pareja antes de volver a entrar, puesto que el momento de riesgo es la reintroducción en la vagina, el ano o la boca».

Total, que siempre y cuando mantengamos las pollas dentro de nosotras no pasa nada por cabalgarlas hacia la puesta de sol sin miedo a romperlas.

Broadly Responde es una columna en la que investigamos cuestiones cuyas respuestas pueden parecer muy obvias, pero muchas de nosotras no estamos del todo seguras. ¿Tienes alguna duda y quieres que investiguemos por ti? Envíanos un correo: esbroadly@vice.com