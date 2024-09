Streame Neurosis’ neues Album ‚Fires Within Fires‘ einen Tag vor Release

Neurosis, eine der ikonischen Metal-Instanzen, sind zurück. Oft wurde versucht, ihren einzigartig düsteren Sound zu kopieren, doch jetzt zeigen sie mit Fires Within Fires (ein Albumtitel der mehr Neurosis nicht sein könnte), wie schwarz die Nacht wirklich ist.



Was kann man noch über diese Band sagen, dass nicht bereits geschrieben, wiederholt und nochmals nachgeplappert wurde? Sie sind Giganten eines Spielfeldes, dass mit Größe übervölkert ist—riesenhafte Riffs, riesenhafte Verstärker, riesenhafte Lautstärke und riesenhafte Ambitionen—und sind eine unbeugsame akustische Kraft. Wenn Scott Kelly, Steve Von Till, Jason Roeder, Noah Landis und Dave Edwardson zusammenkommen (vor allem unter der ruhigen Hand vom erfahrenen Toningenieur Steve Albini) ist das Ergebnis diese Art tektonischer Erdmagie, für die das Wort „Doom» erfunden wurde. Was auch immer sie suchen, diese Platte ist ein massiver Schritt hin zu ihrem Ziel.



Foto: Stefaan Temmerman



11/07/2016 Koko – London, UK w/ Earth

11/08/2016 Koko – London, UK w/ Discharge, Subhumans

11/25/2016 Hawthorne Theatre – Portland, OR w/ Yob, Kowloon Walled City [all ages]

11/26/2016 Hawthorne Theatre – Portland, OR w/ Yob, Kowloon Walled City [21+]

12/17/2016 Regency Grand Ballroom – San Francisco, CA w/ Yob, Kowloon Walled City

12/18/2016 Regent Theater – Los Angeles, CA @ The Power Of The Riff

12/19/2016 Neumos – Seattle, WA w/ Yob, Sumac [21+]

12/20/2016 Venue – Vancouver, BC w/ Yob, Sumac [19+]

Kim Kelly is an editor at Noisey; she’s on Twitter​.