La mayor colección del mundo de documentos sobre skinheads

No resulta sorprendente que el artista y coleccionista Toby Mott esté cautivado por la cultura skinhead; además de abarcar varias décadas y repetir sus formas de expresión a lo largo de la historia, si se observa el movimiento como un todo, se pueden encontrar varias contradicciones que invitan a la reflexión.

Por ejemplo, si los primero skinheads recibieron la influencia de los tipos más duros de Jamaica y de la música rocksteady, ¿cómo llegó posteriormente este colectivo a definirse por su propaganda racista? Y, ¿por qué, si su ideología era de extrema derecha, su estilo fue adoptado por la comunidad gay? O, ¿por qué existía en este movimiento un interés tan grande por la moda y la estética, cuando los skinheads supuestamente representaban la clase obrera y masculina?

Videos by VICE

Todos estos temas están presentes en el nuevo libro Skinhead – An Archive, una colección de documentos sobre este movimiento que Toby ha reunido durante años, hermosamente editada por Ditto Press y diseñada por Jamie Reid.

El libro se centra en el movimiento skinhead con influencias del punk de los 70 y 80, pero también llega hasta sus raíces en la Inglaterra de los 60. Una historia reconstruida a base de fanzines, fotos, pósteres y panfletos; es, sin duda, el archivo skinhead más extenso que se puede comprar hoy.

En la década de 1970, Toby era punk. En los 80, cuando los skinheads surgieron como subcultura del punk, «se convirtieron en un movimiento con una identidad más rígida, más fetichista, y todo en ellos empezó a definirse por el grosor de sus punteras y la cantidad de agujeros que tenían sus Dr. Martens».

A pesar de no ser skinhead per se, a Toby siempre le atrajo esa rigidez con la que forjaban su identidad, esa autenticidad que persiguen con meticulosidad para ser diferentes al resto.

Como punk y debido a su tendencia izquierdista, Toby fue víctima de la violencia skinhead. «Cuando yo tenía 16 años había mucho jaleo; saltábamos de los autobuses en marcha y siempre estábamos por la calle. Pero echando la vista atrás, debo decir que, a pesar de la violencia, nunca hubo muertes», recuerda.

En sus andanzas por las calles empezó a coleccionar recortes de varias publicaciones sobre skinheads que circulaban por el colectivo.

«Recogía mucho material político de izquierda y derecha. Los chicos de esa época, a pesar de que no podíamos votar, estábamos muy comprometidos con la política. También coleccionaba cosas los números de Bulldog, una especie de revista del Frente Nacional dirigida a los jóvenes ene dad escolar. Guardaba todo ese material porque me fascinaban no tanto las ideas que promulgaban como el material en sí mismo».

Después de 18 meses revisando todo el material que recogió entre 1976 y 1980, Toby quiso que en su libro se representaran todos los aspectos del fenómeno: el resurgimiento del movimiento, las chicas, el aspecto internacional, los antirracistas, los racistas…

«Creo que logramos hacer algo que verdaderamente cuenta la historia de una manera objetiva y neutral. Hay mucho en ese libro que podría considerarse tóxico, pero nuestra meta es presentar el material», explica Toby.

Existen diferentes libros sobre skinheads, fotos de ellos, documentos que relatan la experiencia de personas que han pasado un tiempo inmersos en esa cultura, pero este libro es la compilación de los recuerdos generados por ellos mismos. Es la cultura contada por las mismas personas que forman parte de ella.

‘Skinhead – An Archive’ está disponible a través de Ditto Press. Sigue bajando para ver la colección de Toby.