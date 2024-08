Una guía sobre cómo responder a las nudes, para hombres hetero

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Una de las mejores revelaciones que he tenido en mi vida es que a los hombres heterosexuales no les importa el sexo. Nos enseñan que sí les importa y mucho, pero en general preferirían hacer otra cosa. Como ver Red Dead Redemption II, escuchar podcasts sobre algún drama de HBO, cagar o literal hacer cualquier otra cosa.

Videos by VICE

No estoy diciendo que no les guste la idea del sexo. Obviamente, les gusta venirse. Pero cuando se trata de tener un encuentro sexual real, simplemente les da pereza. No es una postura agresiva contra el sexo, sino más bien un desinterés, como lo que pensamos la mayoría sobre consumir cocaína en una reunión: “Si se presenta la ocasión y alguien trae, pues sí”. Dada la opción, la mayoría de los hombres preferirían pasar una tarde escuchando música. Por otro lado, las mujeres, somos salvajes. Vivimos acumulando deudas por comprar lencería elaborada y juguetes sexuales, frotándonos literalmente contra todos los que conocemos y tomándonos fotos en primer plano de nuestros traseros.

Consideremos las nudes, por ejemplo. Tomar una nude es una forma de arte. Necesitas estar consciente de la iluminación, considerar los ángulos, y seguramente te dolerá la espalda baja por todas las poses. Contorsionamos nuestros cuerpos en formas que, si alguien nos viera, pensarían en la niña de El Aro saliendo de la tele. Todo eso para hacer valido el tiempo y dinero que invertimos en vernos bien, porque la sociedad dice que eso hará que tengamos sexo. ¿Y cuáles son las respuestas más comunes? Un “wow”, un emoji alentador o un “lo siento, me quedé dormido”. Una vez más, esa no es la respuesta de alguien a quien le gusta el sexo, sino todo lo contrario.

Relacionados:

Por eso traemos estos consejos sobre cómo responder a las nudes. Déjame hacer un pequeño cambio práctico en tu vida sexual, te reto. No he aguantado el patriarcado durante tanto tiempo como para que un patinador de 31 años me conteste a una foto de mis tetas con tres emojis de fuego y un “wow”.

Responde con una nude tuya

Se podría pensar que esta movida es bastante obvia. Por desgracia, no siempre pasa. Hay que entender el hecho de que los hombres heterosexuales se sienten incómodos tomándose fotos, y las nudes entran en ese campo, pero hay formas de evitar la condición. Los DM de Instagram y Snapchat son útiles porque no son permanentes. No es necesario que dediques una carpeta completa de tu cámara a la ocasión, solo toma una foto de tu boca y arrójala al abismo para que la vean dos veces antes de desaparecer para siempre.

Importante advertencia para los hombres: las fotos y las nudes del pene no son lo mismo. Las nudes son para excitar, las fotos de penes son la conclusión lógica para una sesión de sexting apropiadamente larga e, incluso en ese caso, yo diría que las tomas directas a los genitales arruinan la anticipación. Existe la suposición de que los hombres tienen menos con qué trabajar, pero eso no es cierto. Abdomen, huesos de la cadera, dedos, labios: probablemente tengas al menos una de esas cosas. La próxima vez que saques tu pito después de que una mujer te envíe una selfie con un buen brasier, considera sacarte una foto del cuello con una camiseta holgada. O, si de plano lo quieres hacer es mucho mejor mandar la forma marcada de tu pene en unos calzones apretados.

Importante advertencia para las mujeres : no le mandes a alguien una nude si no confías en ellos. Siempre pueden hacer una captura de pantalla y pasársela a sus amigos. A menos que, por supuesto, eso no te importe porque simplemente te ves muy bien.

No digas estas cosas:

Al emitir una opinión sobre este artículo, alguien me dijo que una vez mandó una nude y le contestaron: “Te ves pesada, lo bueno es que estoy fuerte”. Suena como si estuviera haciendo un comentario negativo sobre su peso. Pero siendo realistas, fue la única oportunidad que encontró para decirle que era un hombre musculoso. Es casi un cumplido, pero se desvía demasiado del tema y, como resultado, se convierte en un patán. También es casi como el error que cometería un padre al hacer un comentario sobre la apariencia de alguien. Ya sabes, como cuando tu madre llega a casa con un nuevo tinte de cabello y él le dice, “Te quedó muy café”. De todos modos, si la única respuesta lógica que se te ocurre es un “… ¿gracias?” entonces probablemente no sea muy buena. Otras respuestas que debes evitar son:

– “Tu piel se ve bien”

– “Wow, cuánto te costó esa ropa interior, lol”

– “Qué buen tattoo”

– “Gracias”

Mejor di estas:

– “Fuck”

– “Mierda”

– “Wow, te ves bien”

Cualquier cosa que haga que la persona se sienta sexy, incluso si es una simple foto de su lengua. Sin embargo, a esa foto le debe seguir otra: una foto de tono similar, algún comentario, o decirle que te gustaría hacerle. No puedes esperar que la otra persona haga todo el trabajo pesado mientras te sientas a insultar. No seas ese tipo que solo se pone abajo y espera que el de arriba haga todo.

Foto: PhotoAlto / Alamy Stock Photo

No digas, “perdón, me quedé dormido”

Esto es casi un cumplido si consideras la cantidad de personas que en cuánto se vienen, se desmayan de inmediato. Nos pasa a casi todos. Sin embargo, idealmente, una nude por sí sola no haría eso. No augura nada bueno para el futuro. Es mejor asumir que simplemente comieron mucho y se quedaron dormidos. De cualquier manera, omite estas palabras por completo, ya que es el equivalente digital a una gran pelea y solo reforzará la teoría de que te quedas dormido antes de la acción.

No uses el emoji de la lengua

Esta es la tarjeta de presentación de alguien al que le encanta decir que es bueno para el sexo oral, pero en realidad nunca lo hace. Si así es como te sientes acerca de lo que viste, dilo. Usa tus palabras, cobarde.

Di lo que pensaste de inmediato, aunque sientas que no deberías decirlo porque es asqueroso

La única razón por la que alguien manda una nude es para ser objetivado. Sé que hoy en día está mal decir eso debido al feminismo, pero si le mandas a alguien una imagen de tus genitales, entonces quieres que te digan cosas imperdonables. Olvídate de las recomendaciones, olvida todo lo que acabo de decir, solo toma lo primero que te llegue a la mente y escríbelo, a ver qué pasa.

Bonus tip: Pon el nombre de la persona al final de lo que digas. No en todas las frases, obviamente, sería muy raro. Pero poner el nombre de manera discreta hace que las cosas se sientan más personales.

No digas algo profundo o significativo

Si quisiera escuchar sobre el poder de mi feminidad, iría a una conferencia. Dime que soy bonita y mándame un Boomerang de tu saliva.

@emmaggarland