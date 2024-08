Entrevista entre una vidente de perros y un perro

Cuando mi editora me preguntó si estaría dispuesta a celebrar una sesión con mi perrita y una vidente de perros, aunque al principio me sentí escéptica, acepté. Tras investigar un poco me puse en contacto con Eileen Garfinkel, que afirma ser capaz de percibir la energía psíquica de las mascotas ―tanto las vivas como las ya fallecidas― y actuar como comunicadora. Quedé con Eileen temprano por la mañana para ver por mí misma qué podía decirme una vidente de perros sobre mi niña mimada. Tenía la esperanza de descubrir por qué mi perrita Zoey se muestra ansiosa y acabé la sesión con mucho más de lo que habría esperado.

Broadly: ¿Es Zoey feliz en el apartamento?

Eileen Garfinkel / Zoey la Perrita: Sí, es feliz en este apartamento. Hay… Es muy… ¿Antes vivías en un bajo o en un piso inferior? Sí, me lo está enseñando… ¿Vivías en Brooklyn?

No.

¿Estabais en Manhattan?

Vivíamos en Nueva Jersey.

Ah, Nueva Jersey, sí, sí, sí. De acuerdo, entonces… Es muy nuevo. Está bien, a ella le gusta. Siente ansiedad pero no tiene nada que ver. Tú pensabas que tenía que ver con el apartamento, pero no es así. No tiene nada que ver con la altura del piso. Pero me está diciendo que necesita que la saques más a pasear. Pasear más y… Sí, ¡mucho más! Tiene muchísima energía. Y por algún motivo, no sé en qué otros lugares has vivido, pero la sensación que me transmite, me está enseñando que… ¿Había más espacio para correr?

Sí, había un patio enorme.

¡Oh! De acuerdo, muy bien. Mucho más espacio para correr. Vale, entonces dice que le gusta el apartamento. Ha habido más emociones, más actividad, pero realmente necesita hacer ejercicio. De modo que si pudieras llevarla… Le he preguntado si le gusta el parque para perros. Dice que no es muy partidaria del parque para perros.

Nunca se socializa mucho allí.

Pero tiene muchas ganas de pasear. Le encanta la gente. Le encanta estar con gente, pero gran parte de su ansiedad y su energía es… No quiero decir «ansiedad», pero está preocupada. No es el tipo de «ansiedad» que puede convertirse en depresión, no es eso para nada. Es una energía muy ansiosa y necesita hacer ejercicio. Y eso calmará gran parte de su hiperactividad. Lo va a pasar muy mal si no estás en casa y no tiene quién la pasee. ¿Trabajas sobre todo desde casa?

Trabajo en Brooklyn, pero voy a clases y otras cosas.



Vale, de acuerdo. Entonces, si no estás en casa, necesitaría salir con un paseador de perros. No le irá bien si contratas una empresa que cambie de paseador cada pocas semanas. Eso no funcionará con ella. Necesita estabilidad y necesita crear un vínculo con esa otra persona. Así que, si contratas a alguien para que la pasee cuando tú no estés, tendrá que ser la misma persona. Igual podrías contratar a algún particular que se ofrezca en lugar de a una empresa. En las empresas, si alguien no puede ir ese día simplemente envían a otra persona. A ella eso no le gustará.

Aunque le gusta la gente, no crea vínculos con facilidad. Está muy unida a ti. Te quiere muchísimo. Madre mía, dice que si pudiera estar dentro de ti lo haría. Es como, «¿No puede comprarse uno de esos bolsos para perros y llevarme con ella todo el día?». Pero eso sería demasiado, ya sabes… Incluso ahora, tiene mucha ansiedad mientras mastica su hueso. Necesita caminar mucho. Necesita hacer mucho más ejercicio. Ah, ¿me has preguntado cómo te llama? Te llama «mamá». ¿Alguna vez te refieres a ti misma como «mamá» cuando te diriges a ella?

Algunas veces. Tiene gracia.

Porque me dice, «Dile a mamá». Déjame decirte que, como comunicadora animal, no voy por ahí diciendo «mamá esto» o «papá lo otro». No. Porque veo a los animales como iguales aunque diferentes, así que jamás los infantilizo. Pero ella ha dicho, «Dile a mamá». Así que, «Dile a mamá que el ejercicio de sacarme a pasear también es bueno para ella. Dile a mamá que necesita hacer ejercicio junto a mí». Sería bueno para ti. Sería muy bueno para ti.

Uno de los mensajes ―¡me está dando muchísima información!― uno de los mensajes es que quiere que te cuides mucho. Se manifiestan cosas que atraviesan el plano espiritual y van hasta el plano emocional y el plano físico. Así que quiere que descanses antes de que se vuelva físico, porque no dedicas tiempo simplemente a dejarte levar y no pensar en otras personas o en las cosas que tienes que hacer. Realmente me asombra de lo que son capaces estos animales y lo que nos dicen. Ningún ser humano podría haberme enseñado compasión, tolerancia y paciencia del modo que lo han hecho los animales.

¿Puedes preguntarle por qué hace pipí en la cocina?

¿Colocas empapadores? ¿Y ella hace pipí sobre ellos? Odio tener que seguir diciendo lo mismo, pero todo gira en torno al ejercicio. Tiene que ver con… Antes la dejabas salir al patio. Sí, así que podía mear donde quisiera y de algún modo ha trasladado ese comportamiento cuando te mudaste aquí. De modo que, ¿salir a pasear para calmar su ansiedad e incluso sentarte en algún sitio después de un energético paseo de 20 o 30 minutos? Sí, eso acabaría con la mayoría de sus comportamientos inapropiados. Para ella no son inapropiados. Ella hará pipí en cualquier sitio. Lo hará. Meará en cualquier parte.

[Zoey la Perrita se hace una madriguera en el sofá].

Esto es lo que hace en el sofá. Después, cuando nos vamos a la cama, ella duerme en la cama conmigo, pero antes escarba mucho y se prepara su huequito.

Le encanta hacer su nido. Simplemente es su personalidad. ¡Siempre se hará un nido! Así es.

¿Alguna vez ha estado enamorada?

Ohhh, ¿alguna vez ha estado enamorada? Qué bueno. Ella no sabe en realidad qué significa «estar enamorada» pero, ¿hay algún perro con el que le guste jugar especialmente? No sé si trata de un juguete o de un perro real, pero parece uno de esos perros diminutos y desaliñados…

Ah, ¡sí, sí! Hay uno que vemos casi todos los días cuando salimos a pasear. No sé cómo se llama.

Sí, me está enseñando cómo juega con él.

Veo mucho la tele todas las noches. ¿Ella sabe lo que es? A veces le trae de cabeza y a veces no.

¿Qué quieres decir con que le trae de cabeza? ¿Qué es lo que hace?

A veces simplemente la ignora, pero otras veces oye cosas y las busca, pero están en la televisión. Así que no sé si entiende que salen de la caja. O sea, ¿es algo que le molesta?

No, no sabe qué es esa caja. ¡No sabe qué es esa caja! No le da miedo, pero definitivamente sí le estimula. Especialmente el sonido de… Algún coche acelerando, cualquier sonido de frenada, percibe mucho los sonidos agudos como, incluso los saxofones, ese tipo de música, ese tipo de cosas, son algo que le intriga. Ella ladra. Es muy sensible, es su forma de ser. Es como un receptor. El timbre de la puerta. Sí. Cualquier sonido agudo es muy… Es como si la recorriera por dentro.

Tengo tres hermanos, todos chicos, y me pregunto si sabe lo nervioso que se sigue poniendo el pequeño cuando está con ella. El bebé. Bueno, no es un bebé. Tiene 11 años. Es un bebé.

¿Hay alguna B en su nombre?

Nuestro apellido empieza por B, pero su nombre es Romeo.

Oh, qué nombre más bonito. «No sé por qué le doy miedo, jamás le haría daño. Yo lo sé, pero él no lo sabe». Así que sí, sabe que le da miedo. Ay, qué dulce. Él está intentando con todas sus fuerzas ser valiente. Qué chico tan dulce. Está intentando con todas sus fuerzas ser valiente cuando está con ella. ¿Hay algo que tú puedas hacer? Sí, vamos a ver. La energía de Zoey es… Muy intensa. Y Romeo, el sentimiento que transmite Romeo es de auténtica calma e introversión. Es un chico muy sensible. Así que sus energías en cierto modo chocan. Pero todo saldrá bien. Él estará bien. Artístico, es muy artístico. Es muy sensible. Romeo… un nombre perfecto para este niño. Todo le irá bien. Oh, ¿estás llorando?

Sí, él es… lo siento.

No, ¡no pasa nada!

No, cuando has dicho que está intentando ser valiente, realmente es así. Te lo puedo jurar. Ay, de verdad, lo siento…

No te disculpes.

No, es que está intentando con todas sus fuerzas ser valiente. Es muy sensible al mundo y muy introvertido. Es muy creativo y se encierra mucho en sí mismo. Y te puedo jurar que cuando está con ella intenta ser valiente.

Eso va a cambiar.

Es una locura que me hayas dicho eso. Es un niño realmente sensible.

Sí, tiene una energía muy suave. Y te adooooooooora, ¡madre mía! Te quiere muchísimo. Está muy unido a ti, casi como si tú fueras su madre.

Sí, tiene 11 años menos que yo, así que cuando me fui a la universidad, sí… Estábamos muy unidos. Voy a llorar otra vez.

Eso es bueno. ¡Es fantástico! Simplemente deja que fluya como una cascada.

Sí, es un crío muy bueno.

Me encanta su nombre. Tiene el nombre perfecto. Es como si él mismo hubiera elegido su nombre antes de nacer.