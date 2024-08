Comment Minecraft redonne vie à une langue mourante

Il y a plus de 6 000 langues sur Terre. Malheureusement, nous les perdons vite : entre une et deux toutes les deux semaines. La mondialisation et les nouvelles technologies ont rétréci le monde. L’anglais, le mandarin et l’arabe sont devenus des langues véhiculaires. Leur joug écrase les langues possédant peu de locuteurs, celles qui lient les petites communautés. Aujourd’hui, l’une ces communautés a décidé de soigner le mal par mal.

Le dalécarlien est une langue scandinave ancienne. Les quelques 3 000 personnes qui la parlent encore résident dans la région d’Älvdalen, au milieu de la Suède. Elle descend du vieux norrois, une langue qui s’est développée en autarcie tout au long du Moyen Âge. Ses locuteurs ont longtemps vécu en semi-nomades : l’été, ils voyageaient de village en village. Vous pouvez en entendre quelques mots par ici.

En Suède, le dalécarlien a du mal à survivre. En dépit du fait qu’il est reconnu et soutenu par de nombreux pays, Stockholm le considère comme un rejeton du suédois et non comme une langue à part entière. En dépit de ce triste statut et de son petit nombre de locuteurs, le dalécarlien est en train de trouver une seconde jeunesse sur le réseau grâce à Internet et à la passion de l’Ulum Dalsak, l’organisation qui se charge de le préserver.

Chris Pennington et Emilia Stjernfelt espèrent donner un peu plus de vigueur à cette renaissance grâce à Minecraft. Pennington a deux passions : les langues et l’entraide. “L’histoire et la culture d’un peuple sont tout entiers dans sa langue, m’a-t-il déclaré pendant une discussion sur Discord. Du coup, l’une des meilleures choses que nous puissions faire, c’est le passer à nos enfants.“

Pennington et Stjernfelt utilisent Minecraft pour construire un monde virtuel qui facilitera la transmission du dalécarlien. Stjernfelt est suédoise, Pennington américain. Ils se sont rencontrés sur un serveur Minecraft suédois. Très vite, ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Il a traversé l’océan pour venir la retrouver. Aucun des deux n’est un locuteur natif du dalécarlien.

Image : Minecraft via Chris Pennington

Minecraft a aidé Pennington à apprendre le suédois. Aujourd’hui, il pense que le jeu peut faire de même avec le dalécarlien. “La plupart des méthodes d’apprentissage d’une langue passent par le bourrage de crâne, explique-t-il. Si vous avez déjà étudié une langue étrangère, vous connaissez la chanson : bachotage de longues listes de mots et d’images, entraînement quotidien, répétition. Minecraft remplace tout cela par une expérience en immersion bien plus efficace“.

Dans le jeu, le village d’Älvdalen sert de point de départ à des quêtes conçues pour transmettre la culture et la langue dalécarlienne. “Nous avons prévu d’en concevoir une dans laquelle le joueur va mettre la main à la pâte dans une ferme avoisinante, et une autre dans laquelle il doit aller faire des courses à l’épicerie du coin“, explique Pennington.

Le projet plaît beaucoup à la communauté dalécarlienne. Ulum Dalska a invité Pennington et Stjernfelt en terre dalécarlienne pour qu’ils puissent apprendre la langue in situ. Tout ceci est la preuve que le dalécarlien est unique et bien distinct du Suédois, ce que Stockholm peine manifestement à comprendre.

Pennington et Stjernfelt espèrent révéler leur aventure Minecraft dalécarlienne dans le courant de l’année prochaine. Ils sont à la recherche de bâtisseurs virtuels expérimentés : si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer votre candidature par ici. Et pour en apprendre plus sur le dalécarlien, visitez le site officiel d’Ulum Dalska.