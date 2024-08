Denique, prendre forme

Shape 1, l’album que j’ai écrit, enregistré, produit, filmé et publicisé, a été la première incursion dans mon monde créatif. Située dans un paradis géométrique, cette œuvre a été ma fondation. Suspendu tête en bas dans ma scintillante chrysalide, je prenais ma nouvelle forme, et plus j’y pense, plus je suis enthousiaste.



Il est très important pour moi de changer de forme. Après tout, qui ne voudrait pas explorer les couches infinies d’une imagination enjouée?

Playform

Enfant, je me suis rapidement découvert une passion pour la transformation visuelle. À la chasse aux trésors dans le placard de mes parents, je fouillais dans leurs accessoires pour trouver de nouvelles façons de m’exprimer. Et je n’ai pas arrêté là. Je me rappelle avoir coloré avec des feutres Crayola les visages et les cheveux de mes poupées Barbie, et réinventé leurs costumes et leur apparence (le résultat devait être plutôt effrayant, maintenant que j’y repense). À cet âge, je ne comprenais pas complètement l’effet des genres binaires et je ne reconnaissais pas les pressions de la masculinité sur les hommes et les garçons, alors j’ai heureusement fait les choses à ma façon. Je me souviens que chaque personnage que je créais avait sa propre identité, sans rapport avec la « masculinité » ou la « féminité ». Je me suis rendu compte plus tard que cette mentalité a joué un rôle vital dans la création de l’artiste que je suis aujourd’hui.

Teenform

La réalité a pris forme quand j’avais environ 13 ans : mon corps a commencé à changer, et j’ai découvert le monde autour de moi. J’ai commencé à voir ma communauté d’un nouvel œil, absorbant plus que jamais auparavant les éléments de mes environnements. J’ai exploré diverses façons de me présenter. Plus je cherchais, plus je trouvais des matériaux nouveaux et novateurs avec lesquels travailler. Même si certaines de mes idées me rendaient moi-même perplexe, j’ai (en grande partie) fait confiance au processus de mon intuition. Bien sûr, les gars et filles cool à l’école ne comprenaient pas et ont souvent remis en question ou ridiculisé mes choix artistiques. Il y a eu une période où ma propre famille ne comprenait pas pourquoi je portais ces tenues. Une fois, à une danse scolaire, je portais un jean roulé aux genoux, avec des pailles multicolores fixées aux plis autour de mes jambes qui produisaient un effet bizarre. Ça en a fait sourciller plusieurs. Quand j’y repense longtemps après, je vois la beauté de mon adolescence, en dépit du malaise social. Personne ne comprenait sauf moi, ce qui faisait que c’était beaucoup plus spécial.

Conform

En grandissant à l’ère numérique, mon entrée dans l’âge adulte a été gravement secouée par la pression des médias sociaux et des médias de masse. Au cours de la période d’incubation de Shape 1, j’ai trouvé beaucoup de contradictions dans nos valeurs culturelles. On nous encourage à nous démarquer, à être nous-mêmes et à nous présenter authentiquement tels que nous sommes, mais on nous incite aussi à nous conformer et à nous intégrer. Quand nous remettons en question le statu quo ou que nous nous en écartons, nous sommes bombardés d’opinions et jugés à profusion, ce qui soulève une question : si la beauté et la création doivent être célébrées sous toutes leurs formes, pourquoi produisons-nous et répétons-nous sans cesse les mêmes choses? Le capitalisme… Les tendances artistiques et les campagnes de marketing excessives nous ont traînés de plus en plus loin de notre propre psyché pour nous vendre des produits, et par conséquent la culture est artificielle et insipide. Il y a une voix magique au fond de chacun de nous, à condition de nous faire assez confiance pour l’entendre. Sans le moindre doute, les détails sans intérêt de la vie adulte m’ont inspiré à continuer de jouer, célébrer mes années d’adolescence et donner à mon esprit une forme plus haute. Après tout, le carton peut être sexy.

Dreamform

Je n’oublierai jamais le moment où j’ai terminé mon premier costume de scène : Dark Cloud. C’était un amalgame entre un body que ma sœur et moi, on portait pour se donner en spectacle et les milliers de visions que j’ai accumulées au fil des ans. J’ai passé la plus grande partie de ma vie à rêver de formes et d’idées inusitées, en me concentrant uniquement sur ce qui remplit mon cœur d’une véritable joie. Quand je tombe dans ma Dreamform, je commence à voir la magnifique force de ma relation avec mon imagination. Elle m’a appris à me faire confiance, à faire des choix audacieux et à être patient dans l’exécution. Depuis les jours de Playform, je résiste aux critiques des personnes perplexes devant mes créations artistiques et je continue d’exploiter mon instinct joueur. Des accidents heureux aux créations parfaitement formées, je m’ouvre à tout. Je rejette l’idée voulant que l’argent soit nécessaire pour créer de grandes choses. En fait, je crois que les plus belles créations naissent quand on est capable de réinventer des objets de tous les jours. En ignorant les voix extérieures, en s’alliant à son imagination et en regardant d’un plus près les joyaux cachés autour de soi, je suis convaincu que chacun peut découvrir son génie créatif intérieur.

