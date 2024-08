La salade César végane

Portions : 4

Préparation : 1 heure

Temps total : 1 heure 20 minutes

Ingrédients

140 grammes de pain rassis réduit en miettes

90 ml d’huile d’olive extra-vierge

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

150 g. de noix de cajou crues, trempées pendant 1 heure

1 c. à soupe de câpres

5 c. à soupe de jus de citron frais

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de sauce Worcestershire végétalienne

1 c. à café de vinaigre balsamique blanc

2 têtes de laitue romaine, hachées

Instructions

1. Préchauffez le four à 180°. Sur une plaque à pâtisserie, mélanger le pain, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, le sel et le poivre. Faites cuire jusqu’à ce que le pain soit croustillant et doré, environ 10 minutes, puis laisser refroidir.

2. Égouttez les noix de cajou, jetez l’eau et transférez-les dans un blender avec le reste de l’huile d’olive, les câpres, le jus de citron, la moutarde, la sauce Worcestershire, le vinaigre et 120 ml d’eau. Mélangez jusqu’à obtenir une consistance lisse. Salez puis poivrez. Vous environ 270 ml de vinaigrette.

3. Mélangez la laitue avec les croûtons et la vinaigrette. Servez immédiatement.

