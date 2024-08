La salade Cobb crémeuse

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps total : 45 minutes

Ingrédients

Pour la salade :

2 poitrines de poulet désossées et sans peau

3 c. à soupe de gros sel

3 gousses d’ail écrasées

6 tranches de bacon épais

4 gros œufs

3 cœurs de laitue romaine, coupés en morceaux de 1,25 cm

225 grammes de tomates cœur-de-pigeon, coupées en deux

120 g de bleu, émietté

½ bouquet de ciboulette finement hachée

pour la vinaigrette à l’avocat :

220 grammes de yaourt nature

3 c. à soupe de jus de citron

1 avocat mûr

1 gousse d’ail

3 c. à soupe d’huile d’olive

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Pochez le poulet : Placez les poitrines de poulet, l’ail et le sel dans une grande casserole et couvrez avec 1,25 L d’eau froide. Faites chauffer à feu moyen-vif jusqu’à obtenir un léger frémissement puis baissez le feu au minimum. Faites cuire entre 10 et 12 minutes. Retirez le poulet du feu et réservez-le dans l’eau de cuisson.

2. Faites chauffer une grande poêle en fonte à feu moyen. Ajoutez le bacon et faites-le cuire, en retournant une fois, jusqu’à obtenir une consistance croustillante (7 minutes). Transférez-le sur une assiette recouverte de Sopalin avant de l’émietter.

3. Ajoutez les œufs dans une petite casserole et couvrez-les d’eau. Portez à ébullition, puis couvrez et éteignez le feu. Laissez les œufs reposer pendant 10 minutes, puis égouttez-les et rincez-les à l’eau froide. Épluchez-les et coupez-les en rondelles.

4. Préparez la vinaigrette : Mélangez le yaourt, le jus de citron, l’avocat et l’ail dans un robot culinaire ou un blender. Réduisez l’ensemble en une purée lisse. Ajoutez lentement l’huile d’olive et mélangez. Assaisonnez de sel et de poivre.

5. Pour servir, retirez le poulet de son petit bain, coupez-le en fines lamelles et assaisonnez avec du sel. Recouvrez la laitue avec la moitié de la vinaigrette à l’avocat. Répartissez dans quatre assiettes. Disposez le poulet, le bacon, les œufs, les tomates et le bleu à la verticale en rangées sur la laitue. Garnissez de ciboulette hachée et du reste de la vinaigrette.

