Vos rêves érotiques sont plus créatifs que les nôtres

En 1901, Freud écrivait dans Sur le rêve que « la plupart des rêves des adultes sont ramenés par l’analyse à des souhaits érotiques. » Il se trouve qu’il avait raison.

Voici quelques-uns des rêves érotiques les plus intrigants que j’ai recueillis dans le cadre de mon projet « World Dream Atlas », ainsi que les portraits de ces rêveurs courageux qui ont accepté de les partager.



Videos by VICE

« J’avais 19 ans quand j’ai fait ce rêve : un grand serpent noir était enroulé autour de mon avant-bras. Je sentais les battements de son cœur. Il a rétracté ses crochets, plongé ses yeux dans les miens et a commencé à me sucer les doigts, un par un. J’étais terrifiée mais, en même temps, je n’avais pas envie qu’il arrête. C’était comme un test. Si je retirais ma main, le serpent la mordrait. Je repense à ce rêve comme à une sorte d’initiation – un éveil sexuel. » – New York, États-Unis

« J’étais minuscule et je me trouvais dans la bouche de quelqu’un – juste un minuscule petit être. J’avais l’impression d’être une cachottière, comme si j’étais dans un endroit où je ne devrais pas être. En même temps, j’avais le sentiment que chaque fibre de mon corps était la bienvenue. C’est le truc le plus érotique que j’ai jamais vécu. » – Seattle, États-Unis

« J’étais au lit avec une fille et je me roulais sous les draps. Quand j’ai relevé la tête, le lit était entouré de toutes les femmes avec qui j’avais couché dans ma vie – mes coups d’un soir comme mes ex-femmes. Elles me toisaient tandis que j’essayais désespérément de me souvenir du prénom de chacune. » – Ketchikan, États-Unis

« Je fais ce rêve récurrent dans lequel je couche avec un mec. Puis, en plein milieu de l’acte, ses traits changent et il se transforme en mon père. À ce moment-là, je me laisse aller. Dans le rêve, ça ne paraît pas bizarre ou quoique ce soit. Au réveil, en revanche, je me sens hyper sale. » – New York, États-Unis

« Il existe un phénomène récurrent dans mes rêves – j’essaie de faire l’amour, mais mon inconscient m’en empêche constamment. Il n’arrête pas de changer l’intrigue de l’histoire pour interférer avec mes ambitions. Le sol s’effondre. De l’eau se met à affluer. La femme change d’identité. Une fois, pile au moment crucial, la femme s’est transformée en une boule de lumière dorée. Une autre fois, elle est devenue un Noir avec des lunettes. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une sorte d’hybride, alors je lui ai demandé si la fille était toujours là, à l’intérieur. Il m’a répondu ‘Non, désolé’. Puis je lui ai demandé : ‘Dans ce cas, pourquoi tiens-tu toujours son dossier dans les mains ?’ Il s’est contenté de hausser les épaules et le rêve s’est transformé en quelque chose d’autre. » – New York, États-Unis

« Ce n’était pas humain. C’était une sorte de créature couverte de fourrure blanche, avec des griffes et des crocs. Elle était émaciée, avait de grands yeux affamés et une petite bite. Je savais qu’elle voulait baiser avec moi. Je n’étais pas excitée, mais je n’étais pas dégoûtée non plus. J’étais intriguée plus qu’autre chose. Quand elle a grimpé sur moi, je l’ai laissée faire. » – New York, États-Unis

« C’est un rêve qui date d’il y a longtemps. Je couchais avec deux filles et elles avaient toutes les deux un petit mesureur de puissance au-dessus de la tête, comme dans un jeu vidéo. Je pouvais savoir quand elles étaient proches de l’orgasme simplement en regardant le nombre de barres sur leur mesureur. » – New York, États-Unis

« J’étais dans une maison avec un mec qui me plaisait beaucoup. Le courant passait entre nous. Puis, une de mes étudiantes, une ravissante fille de 20 ans avec de longs cheveux blonds, est arrivée. C’est une bonne élève, et je l’aime bien. Elle m’a salué, puis a demandé au mec si elle pouvait l’embrasser. Il a répondu : « Bien sûr. » Ils se sont embrassés devant moi. Ça a duré tellement longtemps que ça paraissait normal – il n’y avait rien d’étrange. Ça m’a fait me sentir vieille. » – Gettysburg, États-Unis

« Dès que j’ai retrouvé ma lucidité, je me suis transformé en tigre. J’ai senti mes muscles gonfler et mes griffes déchirer la terre. J’ai couru, puis bondi – je suis resté élevé dans les airs pendant un moment. En bas, j’ai vu une femme allongée dans un lit. C’était Marilyn Monroe. Quand elle m’a aperçu au-dessus d’elle, elle a ouvert sa robe et écarté les jambes. Entre ses jambes, il y avait sept vagins. Au même moment, j’ai senti mes sept énormes pénis de tigre se dresser. J’ai visé et atterri en elle – exactement comme la nature le voulait. » – Detroit, États-Unis

« Une fois, j’ai couché avec un croissant de lune – ou plutôt, avec la pointe inférieure du croissant. Je savais que c’était une mauvaise idée, mais je l’ai fait quand même. La lune avait un visage. Elle avait des yeux, avec des paupières, ainsi qu’une bouche – mais elle ne disait rien. » – New York, États-Unis