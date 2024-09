Les bâtonnets de mozzarella

Portions : 24

Préparation : 15 minutes

Temps total : 1 ½ heure

Ingrédients

12 morceaux de mozzarella coupés en bâtonnets

100 g de farine

6 oeufs légèrement battus

400 g de chapelure

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de beurre

2 gousses d’ail finement hachées

1 oignon jaune finement haché

1 c. à soupe de concentré de tomate

1 boîte de tomates pelées

1 c. à soupe de sucre

1 c. à café de piment en flocon

du sel et du poivre fraîchement moulu

de l’huile de colza pour la friture

Instructions

1. Placez la farine, les œufs et la chapelure dans des plats peu profonds et séparés. Prenez un bâton de mozzarella à la fois, saupoudrez-le de farine, plongez-le dans les oeufs et enrobez-le de chapelure. Répétez ce processus une fois supplémentaire mais sans les passer dans la farine. Étendez-les sur une plaque avec du papier cuisson et mettez au frigo pendant 1 heure.

2. Faites chauffer l’huile d’olive et le beurre dans une casserole à feu moyen-vif. Ajoutez l’ail et l’oignon. Faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils deviennent fondant (environ 6 minutes). Ajoutez le concentré de tomate et faites cuire l’ensemble encore 2 minutes. Ajoutez ensuite les tomates pelées, le sucre, le piment, le sel et le poivre. Faites-les cuire jusqu’à obtenir une consistance épaisse (environ 15-18 minutes). Gardez la sauce marinara au chaud.

3. Préchauffez le four à 120° C. Faites chauffer l’huile de colza dans une casserole de trois litres jusqu’à ce qu’un thermomètre à friture indique 185° C. En travaillant par lots, faites revenir la mozzarella jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croustillante (environ 1 minute et demie). Transférez les bâtonnets sur un essuie-tout pour les égoutter puis placez-les au four pour les garder au chaud tout en faisant frire les autres. Servez chaud avec la sauce marinara.



