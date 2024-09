Les donuts d’Halloween

Vous voulez prendre votre pied ? Est-ce que vous avez déjà essayé de manger des donuts sur un corps humain ?

Portions: 6

Préparation: 75 minutes

Total: 75 minutes

Ingrédients

Pour les donuts :

4 œufs

220mL d’huile de colza

30g de sel

vanille

130g de sucre

250mL d’eau

250mL de lait

150g de levure de boulanger + 2cuillères à café de sucre pour l’activer

1kg de farine tous usages

plein de bonbecs, pour décorer

Pour la sauce au caramel:

250g de sucre

45g de beurre

Pour le glaçage:

250g de sucre glace

240mL de lait

Pour la poudre à la cannelle :

40g de cannelle en poudre

130g de sucre

Instructions

1. Pour la pâte à donuts, vous aurez besoin d’un robot mixeur. Cassez les oeufs dans le bol du robot et balancez l’huile de colza, le sel et la vanille. Mélangez doucement. Ajoutez ensuite lentement le sucre et la moitié de l’eau. Mélangez jusqu’à ce que l’aspect soit bien lisse.

2. Dans une casserole, mélangez le reste d’eau avec le lait. Ajoutez la levure de boulanger et faites chauffer légèrement. Le liquide doit atteindre la température de votre doigt, pas plus, pas moins. Sinon la levure est soit morte, soit inactive. Et c’est pas ce qu’on veut.

3. Pendant que ce mélange avec la levure refroidit, faites la sauce au caramel. Mettez une casserole sur feu moyen. Ajoutez le sucre et veillez à ce qu’il soit bien réparti sur tout le fond de la casserole. C’est le moment d’enfiler des vêtements parce que si une seule goutte de cette mixture vient à toucher votre peau, c’est la brûlure au 3ème degré assurée. Si ça devient noir, c’est cramé et donc, c’est raté. Dès que le sucre prend une belle couleur caramel, coupez le feu et ajoutez le beurre. Mélangez jusqu’à ce qu’il soit fondu et bien incorporé.

4. Après ça, vous pouvez attaquer les autres glaçages. Pour le classique, versez le sucre glace dans un bol. Ajoutez le lait et mélangez jusqu’à ce que le tout soit bien lisse. Pour celui à la cannelle, prenez un autre bol et mélangez le sucre avec la cannelle, et c’est bon. Vous pouvez mettre ça de côté.

5. On en revient aux donuts. Reprenez le mélange avec la levure et versez-le gentiment dans le mélange à base d’oeufs. Quand c’est bien incorporé, on n’a plus besoin du fouet du robot-mixeur mais du crochet parce qu’on va ajouter les ingrédients secs. Ajoutez donc doucement la farine. Ça devrait finir par ressembler à une grosse boule.

6. Huilez un grand saladier avec un peu d’huile de colza (on n’a pas envie que la pâte s’accroche aux parois, croyez-moi). Transvasez la pâte à donuts dedans, et couvrez avec du cellophane ou un torchon. Il faut que la pâte gonfle, donc laissez-la tranquille au moins quelques heures.

7. Quand la pâte a gonflé, vous pouvez commencer à façonner vos donuts. Prenez des morceaux de pâte de la taille d’une balle de golf et faites un beau trou au milieu. Faites chauffer de l’huile et balancez les futurs donuts dedans. N’oubliez pas de les retourner après 1 ou 2minutes, sinon ils ne seront dorés que d’un côté.

8. Préparez un plateau recouvert de papier absorbant. Vous pouvez disposer les donuts cuits dessus pour que le trop-plein d’huile soit absorbé. Pendant qu’ils sont encore chauds, trempez-les dans la sauce caramel ou le glaçage ou la poudre sucre/cannelle. Faites comme vous le sentez. Saupoudrez avec les bonbons que vous avez choisi. Laissez parler votre fibre artistique. Bon putain d’appétit.

Tiré de How-To : Des donuts pour Halloween